El PP se muestra "muy orgulloso" de la llegada de Mario González a la Alcaldía de Tudanca

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP cántabro se ha mostrado "muy orgulloso" tras la toma de posesión de Mario González como alcalde de Tudanca, cargo que juró este martes convirtiéndose con 25 años en el regidor más joven de la región.

La secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, ha destacado que González ha dado este paso "por responsabilidad y con muchísima ilusión", y además lo ha hecho "por cariño a sus vecinos, sin cobrar absolutamente nada".

"Mario es un chaval que, como muchos otros jóvenes de Cantabria, estudia y trabaja a la vez. Y es una persona sensata, responsable, seria. Por eso hoy el Partido Popular se siente muy orgulloso de Mario y de lo que va a hacer para este municipio de la Cantabria rural que necesita tanto ayuda", ha ensalzado González Revuelta en declaraciones remitidas esta mañana a los medios tras la toma de posesión ayer por la tarde.

Mario González, que también es presidente de las Nuevas Generaciones 'populares' de Cantabria, ha accedido a la Alcaldía de Tudanca después de que el regionalista Manuel Grande presentara a finales de septiembre su dimisión como regidor y concejal por motivos personales.

Con ello, el PP ha pasado a contar con mayoría en la Corporación, ya que por la escasa población del municipio pasa a designarse como edil al siguiente candidato más votado, en este caso, del Partido Popular, lo que ha posibilitado la investidura del que ya es el alcalde más joven de la comunidad.