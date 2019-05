PP pide a Oria que "no axfisie" al sector ganadero con la campaña de saneamiento

Publicado 03/05/2019 13:20:30 CET

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Pedro Gómez, número cuatro de la candidatura del PP de Cantabria a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha pedido al consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), que "no axfisie" al sector con la campaña de saneamiento.

Así lo ha exigido el que fuera presidente de Asaja en un comunicado, en el que señala que desde la pasada primavera "numerosas" explotaciones de la región se encuentran en situación de "inmovilización" debido a la "elevada" tasa de 'falsos positivos' en los resultados de las pruebas de campaña de saneamiento ganadero, con el consiguiente "perjuicio económico" para las mismas.

Por eso, Gómez insta al responsable del ramo a que tome las medidas "necesarias" y "corrija" la política de actuaciones sanitarias en las explotaciones ganaderas en un momento -ha dicho- en el que los animales "tienen que salir sí o sí a los pastos", ya que es la única fecha en la que los ganaderos "pueden aprovechar a un coste bajo los recursos disponibles".

En este sentido, el exrepresentante de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cantabria ha indicado que un falso positivo conlleva una "inmovilización en los movimientos de ventas y aprovechamiento de pastos, que axfixia y ahoga la situación económica de las explotaciones".

Pedro Gómez, miembro de la candidatura autonómica del PP, ha señalado que "si bien nos congratulamos de los datos y resultados sobre la prevalencia de las enfermedades de la campaña de saneamiento en las explotaciones ganaderas,

"Los falsos positivos en las explotaciones y las nuevas medidas sobre los animales sospechosos o reaccionantes están causando cuantiosos daños económicos que están llevando a las explotaciones a una situación insostenible", insiste el portavoz 'popular', para indicar que desde la pasada campaña se ha "disparado" el número de explotaciones ganaderas que se encuentran en situación de inmovilización en movimientos y aprovechamientos de pastos.

Esto se debe a resultados "anómalos" en las pruebas que se realizan a los animales, sin que se haya detectado o confirmado finalmente la enfermedad en las explotaciones inmovilizadas.

"El descenso en el número de animales sacrificados no muestra la realidad de las explotaciones inmovilizadas que ven como tiene que sacrificar por su cuenta los animales sin recibir indemnización por su sacrificio y como premio tienen una inmovilización en los movimientos que no se justifica al no conformarse ni detectarse la enfermedad en los animales reaccionantes siendo reacciones cruzadas o falsos positivos", ha apuntado Gómez.

Por eso, pide a Oria que aplique medidas que vayan encaminadas a la erradicación de la enfermedad y no "cambie continuamente de criterio" en las que hay que aplicar, ya que las mismas "solo generan desconcierto y desconfianza de los ganaderos", que son "los paganos" de los cambios que provocan el sacrificio por cuenta del ganadero en lugar de a cargo de la administración y la inmovilización de los animales.