El PP pide un plan de apoyo para el sector conservero de Cantabria ante "el abandono total" del Gobierno

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Cantabria, Iñigo Fernández, ha reclamado un plan de apoyo para el sector conservero de la comunidad autónoma ante "el abandono total" al que, a su juicio, tiene sometido el Gobierno regional a este sector.

"Es increíble que, ante un sector tan importante, ante una situación tan complicada para toda la industria de la alimentación, el Gobierno de Cantabria no haya puesto en marcha un plan de apoyo", ha subrayado este martes Fernández en una rueda de prensa en la que ha tildado de "indignante" que el Ejecutivo regional "no escuche al sector, no le atienda y ni siquiera le reciba".

En este sentido, Fernández ha denunciado que el Gobierno "ni siquiera atiende las demandas ni se reúne con los conserveros, pese a haberlo solicitado hace tres meses".

El portavoz del PP ha explicado que se trata de un sector que da empleo, principalmente femenino, a 1.500 personas y hasta 3.000 en temporada de costera, y que, según ha dicho, es "el más importante de la comunidad en cuanto a su volumen económico" pues "genera mucha actividad y constituye uno de los motores de la región, siendo representante de la marca Cantabria".

Tras señalar que "no se entiende" el trato de "abandono total" que recibe, Fernández ha lamentado que para el Ejecutivo autonómico este sector "no existe" y, en contraposición, ha indicado que para otros sí se han puesto en marcha planes con el establecimiento de ayudas económicas.

"Necesita un plan que le permita hacer frente a la aparición de problemas nuevos durante el último año, derivados de los costes energéticos, el incremento brutal de los costes de las materias primas esenciales como el aceite, o los embalajes y los transportes" ha señalado el portavoz del PP quien ha añadido que, en defintiva, se trata de un plan que "permita sobrevivir al sector".

Fernández ha recordado que, el pasado julio, la Unión Europea ha contemplado la reasignación de fondos con el fin de mitigar las consecuencias de la guerra mediante la modificación de programas operativos, lo que ha dado lugar a que regiones como Galicía, Asturias, País Vasco y Andalucía articulen programas de apoyo.

"Otras regiones se han puesto a trabajar, Cantabria no", ha censurado Fernández, que ha puesto como ejemplo a Andalucía, donde se han aprobado ayudas por un importe de 4 millones de euros para compensar a los operadores del sector transformador de la pesca y que han beneficiado a 62 empresas con el fin de que puedan mantener su actividad.

Fernández ha denunciado que, frente a lo que se ha hecho en otras comunidades, "Cantabria se queda estancada" e "insiste en su declive", "Por Cantabria pasan los trenes de largo sin que nadie se pueda subir a ellos porque no recibe el apoyo del Gobierno regional", ha afirmado.

Según ha dicho, el Ejecutivo regional, como el PRC, "solo está para las fotos, como muy bien están comprobando las 50 empresas que integran el sector de la conserva".

El portavoz del PP ha concluido diciendo que "esta región, llena de oportunidades, se queda atrás cada día". Es lo que tiene no tener Gobierno y no tener presidente", ha aseverado.