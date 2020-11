El PP pide que los presupuestos de Cantabria contemplen 40 millones más para Torrelavega

Ve "ofensivas" las previsiones del Gobierno

TORRELAVEGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado que los Presupuestos de Cantabria para 2021 contemplen 40 millones de euros más para Torrelavega, argumentando que "necesita la mayor inversión de su historia porque está en el momento más crítico".

Así se ha pronunciado este jueves la portavoz del PP en el municipio, Marta Fernández-Teijeiro, en una rueda de prensa que ha ofrecido para valorar las cifras que el Ejecutivo regional tiene previsto destinar a la capital del Besaya durante el próximo ejercicio.

Para Fernández-Teijeiro, "no es de recibo que las inversiones en obras, generadoras de empleo, no lleguen a superar los 100.000 euros, que es lo presupuestado para el matadero".

La portavoz del PP ha señalado que con un 16% de paro, cuatro puntos por encima de la media regional, con Sniace cerrada y los efectos "perniciosos y dramáticos" de la pandemia, "las previsiones del Gobierno no es que resulten insuficientes, es que son ofensivas".

Por eso cree que es necesario aumentar en 40 millones de euros la dotación para Torrelavega y espera que el alcalde y diputado del PRC, Javier López Estrada, lo apoye, aunque "igual prefiere obedecer las directrices de su partido dejando tirada a nuestra ciudad", ha apostillado Fernández-Teijeiro.

Además, se ha referido a la necesidad de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, atienda la oferta de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, para negociar un incremento de 300 millones de euros en el presupuesto con el fin de "combatir realmente, y no solo de boquilla, la recesión económica".

A su juicio, "no se puede entender" que en el presupuesto de Cantabria no haya una partida específica destinada a un plan industrial para Torrelavega y su comarca, algo que, según la 'popular', "no tiene ninguna justificación". "Parece como si el PRC no se hubiera enterado de que hay una crisis industrial específica de Torrelavega y de su modelo industrial", ha subrayado.

La portavoz del PP también considera necesario que el presupuesto autonómico contemple un plan de empleo y un plan para La Inmobiliaria, pero también que empiece ya la integración ferroviaria y la transformación del Mercado Nacional de Ganados.

"Queremos que haya dotaciones presupuestarias importantes, porque sería dramático que Torrelavega pasara un año de gran dureza económica y social contentándose con trámites burocráticos y dibujando planos". "Eso sería una vergüenza", ha enfatizado la portavoz del PP, quien ha considerado que "una ciudad deprimida necesita el compromiso del Gobierno de Cantabria".

Para Fernández-Teijeiro, tanto el Ejecutivo regional como el municipal "se tienen que poner las pilas" e inyectar dinero en Torrelavega para mantener viva su economía, porque la ciudad "necesita una fuerte inversión" en 2021.

"Si no es así, impulsaremos enmiendas y reclamaremos que el Parlamento atienda estos 40 millones de euros para acciones fundamentales", ha añadido, asegurando que, en ese caso, su partido "dará la batalla de la reivindicación y pondrá en evidencia la incapacidad de la coalición municipal para conseguir que se atienda a esta ciudad desde el presupuesto autonómico".

Por último, Fernández-Teijeiro ha recalcado que la foramción "no va a permitir que pase inadvertida la profunda desatención de los señores Revilla y Zuloaga a nuestra ciudad, desatención que es lamentable".