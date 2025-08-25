El PP propone un estudio sobre las "distintas posibilidades" de conservación de los galeones de Vital Alsar

Ha presentado una moción en este sentido que se debatirá en el Pleno de Santander de este jueves

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Santander ha presentado una moción, que se debatirá en el Pleno del próximo jueves, 28 de agosto, con la que pretende impulsar ahora un proceso de estudio y análisis que permita evaluar las "distintas posibilidades" de conservación de los galeones del navegante local Vital Alsar, ubicadas en la Península de la Magdalena.

Con esta iniciativa, los 'populares' quieren "reafirmar" el compromiso del Ayuntamiento con la preservación y difusión del legado de Vital Alsar, en particular en el recinto de La Magdalena, según ha explicado la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

La moción ha sido registrada tras la polémica de las últimas semanas en relación al estado de los galeones de Vital Alsar, destacados elementos del museo al aire libre 'El Hombre y la Mar' ubicado en la Península de la Magdalena.

Llega así después de que varios grupos municipales denunciaran el "grave" estado de conservación de los mismos y responsabilizaran al Ayuntamiento por su "inacción" y le exigieran actuar para evitar su desaparición.

Por parte del equipo de Gobierno (PP) se señaló que era "muy difícil" su reparación, si bien una empresa se ofreció a hacerlo y, tras examinar 'in situ' su estado, reiteró que veía "posible" su rehabilitación y quedó en remitir una propuesta al Ayuntamiento (el pasado día 20, la alcaldesa señaló que el Consistorio estaba esperando el documento para despejar las "incógnitas" existentes sobre la actuación, incluida su presupuesto).

LA MOCIÓN

En el texto, los 'populares' quieren que el estudio que proponen permita evaluar las "distintas posibilidades", incluyendo necesidades técnicas, presupuestarias y los procedimientos legales necesarios para su restauración, en diálogo "permanente" con la Asociación Vital Alsar e instituciones que puedan contribuir al objetivo común de garantizar la pervivencia de este patrimonio.

Méndez, que ha subrayado que el Ayuntamiento logró la compra y exposición de las tres embarcaciones con las que Vital Alsar culminó su expedición a México en 1978, ha puesto en valor el trabajo del Consistorio en preservarlos con "perseverancia" frente al tiempo y los temporales, para "proteger un legado histórico que mantiene viva esa conexión afectiva que une a Santander con su pasado, su presente y su proyección universal en los valores que se reflejan en la figura de Vital Alsar".

"Pese al desgaste inevitable del tiempo, los galeones de La Magdalena siguen en pie gracias a la constante atención del Ayuntamiento de Santander, que los ha convertido en parte del paisaje sentimental de los vecinos y en un atractivo cultural y turístico de primer orden", ha defendido la edil.

Sin embargo, considera "entendible" que, como elemento construido con materiales naturales y de forma artesanal, y no teniendo el uso natural para el que son concebidos, "arrastren una gran debilidad a la hora de poder ser tratados de manera orgánica, obligados a estar anclados en un lugar expuesto a diversas inclemencias sin poder comportarse de la manera natural para la que fueron concebidos".

Los galeones forman parte del museo 'El Hombre y la Mar', una exposición al aire libre que reúne diferentes elementos que homenajean las nueve expediciones realizadas entre 1966 y 1992 por Vital Alsar.

Se trata de los tres galeones que utilizó en sus aventuras oceánicas: el 'Ana de Ayala', el 'Cantabria' y el 'Quintus Amazonas', además de una réplica de la balsa de madera con la que cruzó el Pacífico en 1970, entre otros elementos.

Más allá de la cuestión de los galeones, desde el PP se señala que se valorarán "todas las opciones posibles de enaltecimiento, recuerdo y puesta en valor de las travesías, hazañas marinas y defensa de la paz" de Alsar con el objetivo, "no sólo de destacarlas sino de establecer alianzas con los pueblos mexicano y español".