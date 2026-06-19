El PP reitera que "ningún consultorio médico se cerrará en verano: eso sólo pasaba con PRC-PSOE"

El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas - PP

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado este viernes que "ningún consultorio médico se cerrará en verano: eso sólo pasaba con PRC-PSOE", al tiempo que ha criticado que el Gobierno del PP "se encontró una sanidad en la UCI y si hoy hay una situación de mejoraría es debido a la gestión y planificación que está llevando a cabo".

En rueda de prensa, Vargas ha acusado al PSOE de "querer dinamitar la sanidad pública" y de mentir al hablar de "falsos cierres de consultorios para intentar tapar las 160.000 actividades médicas suspendidas en Cantabria por las huelgas causadas por el Gobierno de Sánchez".

Según ha dicho, los vecinos de la Cantabria rural aún tienen "el mal recuerdo" de cómo hace unos años "PRC-PSOE cerraban los consultorios sin previo aviso y con un simple cartel, por la falta de planificación a la hora de gestionar las vacaciones de los médicos de Atención Primaria". Una situación, que según ha afirmado, "nada tiene que ver" con la que se vive ahora, ya que con la planificación de asistencia estival del Gobierno del PP "está garantiza la asistencia sanitaria a todos los cántabros", ha afirmado.

En la misma línea, ha explicado que en los consultorios siempre habrá el servicio de enfermería y que los ayuntamientos ya conocen los días concretos que no habrá facultativo disponible. Al hilo, ha destacado que el Gobierno "lleva tres veranos aportando soluciones alternativas como por ejemplo el servicio de traslado gratuito al consultorio más próximo para no demorar su cita del paciente".

"Esta planificación no es fruto de la casualidad sino de un Gobierno del Partido Popular que se anticipa y gestiona la escasez de profesionales médicos que sufre toda España, con la aplicación de incentivos económicos para atraer y retener a estos profesionales, la declaración de plazas de difícil cobertura allí donde se puede y contratando todos los profesionales existentes", ha valorado.

Vargas también ha lamentado las "mentiras infundadas que socialistas y regionalistas están difundiendo sobre el cierre de consultorios rurales" y con las que, según su opinión, "sólo buscan ganar notoriedad al jugar con un tema tan sensible para los cántabros e intentar arañar 4 votos".

"No se va a cerrar ningún consultorio rural en Cantabria por mucho que les pese a PRC-PSOE", ha reiterado.

El portavoz de Salud también ha destacado que en los tres años del Gobierno de Buruaga se han llegado a acuerdos para mejorar el servicio sanitario cántabros, se han incrementado los recursos, inversiones y profesionales en los diferentes centros sanitarios como por ejemplo en el Hospital de Laredo, así como las consultas, las pruebas y las intervenciones quirúrgicas, gracias al Plan de Choque para reducir las listas de espera que aprobó el Gobierno del PP y que tan buenos resultados ha reportado.

En este sentido, ha subrayado que "las listas de espera en Cantabria subieron durante 8 años de Gobierno PRC-PSOE y llevaban 3 años bajando con el Gobierno Buruaga hasta las huelgas causadas por la falta de diálogo de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el Gobierno de Pedro Sánchez".

EL PSOE DINAMITA LA SANIDAD PÚBLICA

En opinión de Vargas, Sánchez "ningunea, impone y traslada el conflicto con los médicos a las comunidades autónomas". En el caso de Cantabria, ha lamentado, que ya se ha cobrado en los últimos meses la suspensión de 160.000 actividades médicas que han tenido que ser aplazadas, con su correspondiente impacto negativo en las listas de espera y que aun así siguen siendo inferiores que cuando gobernaba PRC-PSOE.

"Mientras el Gobierno de Buruaga acuerda, el de Sánchez impone. Mientras Cantabria aumenta la actividad sanitaria, el Ministerio de Sanidad la frena. Cuando faltan médicos en toda España, Cantabria incentiva y contrata más médicos. Es evidente que los socialistas sólo saben poner palos en las ruedas y están dinamitando la sanidad pública", ha enfatizado.

A su juicio, los socialistas "deberían hacer menos propuestas vacías y pedirle a su jefe en Madrid que se siente a negociar con los médicos, los escuche y acabe con una huelga que sufren los cántabros una semana al mes y amenaza con convertirse en indefinida por su incapacidad para gobernar", ha concluido.