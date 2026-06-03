El PP reprocha al ministro Torres que "sólo venga a Cantabria a dividir y enfrentar"

El diputado y senador autonómico del PP, Íñigo Fernández - PP

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria ha reprochado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), que "venga sólo a Cantabria a dividir y enfrentar" con motivo de su presencia este miércoles en Castro Urdiales en el acto de entrega de los restos de tres cántabros asesinados durante la Guerra Civil a sus familias.

Además, los 'populares' han asegurado que España "necesita que hablemos de hoy, con la vista en el futuro, y no que dediquemos nuestros esfuerzos a dividir a la sociedad con hechos que sucedieron hace 90 años".

Así lo ha manifestado en un comunicado el diputado regional y senador autonómico, Íñigo Fernández, quien ha enfatizado que si el acto se trata de entregar los restos a las familias, "un aplauso"; pero si se trata de "volver a sacar a flote la división de la sociedad que tuvo lugar en España hace 90 años para reproducirla en la España de hoy, que es la única estrategia a la que obedece la memoria histórica, desde luego con nosotros que no cuenten".

De este modo, Fernández ha reprochado a Torres que venga "a revolver las heridas del pasado" y no a hablar de "su participación en el escándalo de las mascarillas y a dar las explicaciones que la sociedad le pide y ver cuáles fueron esos contactos y esos negocios con Ábalos y Koldo".

"De eso no quiere hablar", ha apostillado y ha insistido en que tampoco viene a hablar sobre "la relación del Gobierno de España con las comunidades autónomas y de por qué se privilegia a unas regiones como Cataluña en detrimento de otras".

"¿Por qué se paga la deuda de Cataluña metiendo mano al bolsillo de los demás, en concreto al bolsillo de los cántabros, no viene a hablar de nada de esto?", se ha cuestionado al respecto.

Y es que para el senador 'popular' la visita esta semana del ministro Torres y de sus homónimos de Industria y Transporte, Jordi Hereu y Óscar Puente, respectivamente, tiene como objetivo "menear el cotarro socialista ante los casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.