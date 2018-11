PP saca adelante la aprobación inicial de los presupuestos con el único apoyo de González

Publicado 21/11/2018 14:22:36 CET

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha sacado adelante la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2019 con el único apoyo del concejal no adscrito David González y el rechazo del resto de la oposición (PSOE, PRC, IU, Ganemos y los ediles no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva).

Tras decaer, también con los votos de PP y González, las enmiendas a la totalidad presentadas contra las cuentas diseñadas por los 'populares' por parte de socialistas, regionalistas, IU, Mantecón y Vielva, se ha votado y aprobado el presupuesto para el próximo año, dotado con 197,4 millones de euros.

Con la aprobación inicial, lograda este miércoles en un pleno extraordinario, las cuentas saldrán a exposición pública durante un mes y, transcurrido ese plazo, si no hubiera alegaciones, quedará aprobado de forma definitiva, y si las hubiera, se deberán resolver y llevar de nuevo los presupuestos a pleno.

Además de los presupuestos, en la sesión también se ha sometido a votación la plantilla para el próximo ejercicio, que superará el millar de empleados y a la que se aplicará una subida salarial del 2,5% con carácter general.

La propuesta del equipo de Gobierno, que prevé la creación de 28 nuevas plazas y la ejecución del 100% de la oferta de empleo que asciende a 137 plazas, ha salido adelante con los votos de PP y González, las abstenciones de PSOE, PRC, IU, Mantecón y Vielva y el voto en contra de la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez.

Precisamente, Yáñez solo ha intervenido en la sesión para comunicar a la Corporación que no haría uso de sus turnos de intervención al considerar que este Pleno de presupuestos es "un fraude político" debido a que, votase lo que votase la mayoría de la oposición, las cuentas saldrían adelante, como así ha sido, con el apoyo de David González.

EQUIPO DE GOBIERNO DEFIENDE EL PRESUPUESTO

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado que estas cuentas son fruto de la "estabilidad política" en el Ayuntamiento y de la "experiencia" del PP gobernando esta institución y ha lamentado que la mayoría de la oposición haya presentado enmiendas a la totalidad con las que directamente "han cerrado el diálogo", al que ha asegurado que el equipo de Gobierno tiene "siempre las puertas abiertas".

Asimismo, ha criticado a la oposición, a excepción de González que ha apoyado los presupuestos, que no hayan realizado "ninguna propuesta" concreta para incluir las cuentas o mejorarlas y que, sin embargo, de dediquen a criticarlas.

En la misma línea se ha expresado la concejala de Economía, Hacienda y Empleo, Ana González Pescador, que ha acusado a los ediles de la oposición de "poner excusas" para no apoyar las cuentas y les ha expresado su "enorme decepción" por no haber planteado propuestas a las mismas, aunque Vielva sí que ha planteado 28 enmiendas parciales que se han rechazado con los votos de PP y González.

En su defensa de los presupuestos, González Pescador ha asegurado que incrementan la dotación de las políticas sociales y de áreas con la cultura, el turismo, la movilidad o la mejora de los barrios y contemplan inversiones por valor de 60,5 millones de euros.

Además, ha defendido que se continúa "reduciendo la deuda bancaria", que a finales de 2019 se situará en 80,5 millones, 31,5 menos que en 2015 y, en este punto, ha detallado que el próximo año se amortizarán préstamos por valor de 10 millones pero se realizará una operación de crédito de 12.

OPOSICIÓN CREE QUE LAS CUENTAS SON "CIENCIA FICCIÓN"

Menos el edil David González que ha apoyado las cuentas y la portavoz de Ganemos que no ha intervenido, el resto de la oposición ha criticado los presupuestos del PP porque consideran que son "ciencia ficción" y que "no atienden las necesidades acuciantes" de la ciudad, pero además auguran que "no se va a ejecutar".

Asimismo, han denunciado "la política de la imposición" de los 'populares' por no haber abierto su propuesta de presupuestos a la participación, ni de la oposición ni de los vecinos, aunque han confiado en que "estos sean los últimos presupuestos del PP" y en los que los vecinos tengan que ver "los acuerdos oscuros" de este equipo de Gobierno con "un concejal tránsfuga".

El portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha señalado que se trata de "unos presupuestos de ciencia ficción enmarcados en la smart política del PP", una propuesta "equivocada, electoralista e irreal". Y es que, a su juicio, "no atiende las necesidades" de los vecinos, "hablan de bajada de impuestos cuando en realidad se mantiene la presión fiscal" y cree que no se ejecutará porque, en el caso de las cuentas de 2018, a fecha 30 de septiembre, "el 59% del gasto y el 87% de la inversión están sin ejecutar".

En similares términos se ha pronunciado el líder regionalista, José María Fuentes-Pila, quien ha manifestado el "no rotundo" del PRC a las cuentas porque "no hacen frente a los desafíos" de Santander, responden al modelo de ciudad del PP "que está agotado" y además "no se van a cumplir". "Este presupuesto es papel mojado, ficción absoluta, una auténtica fábula", ha apostillado.

Por su parte, el concejal de IU, Miguel Saro, ha considerado que el presupuesto diseñado por los 'populares' se asienta en "unas bases ficticias" porque, a pesar lo que defiende el equipo de Gobierno, "Santander tiene una dinámica económica pobre y pierde población constantemente" y, para mantener los ingresos, "se mantiene un alto gravamen fiscal" a los vecinos.

Mientras, la edil no adscrita Cora Vielva ha manifestado su rechazo al presupuesto para cuya elaboración, ha criticado, el PP "no quiere escuchar" propuestas del resto, como a su juicio evidencia el rechazado de sus 28 enmiendas parciales. "Ni ustedes se creen su presupuesto", ha espetado Vielva a los 'populares'.

Mantecón ha tachado de "pobre y vacío" el documento de presupuestos que, a su juicio, es "ineficaz para atender las necesidades" de los santanderinos. "Este presupuesto es la guinda del pastel de la decadente gestión del PP en esta legislatura y en sus últimos años al frente del Ayuntamiento", ha dicho.

BRONCA ENTRE MANTECÓN Y LA ALCALDESA

El concejal no adscrito, al igual que el resto de concejales, ha podido hoy extenderse más del tiempo establecido en sus intervenciones, una flexibilidad que se había aprobado en la Junta de Portavoces y, en base a la cual, Mantecón, como ha dicho, esperaba poder hablar "durante 20 o 30 minutos", frente a los cinco que tiene establecidos en el primero turno de intervención --que se reducen a dos y medio en el segundo--.

La regidora municipal, como presidenta del Pleno, no se lo ha permitido y Mantecón le ha acusado de "censurar y silenciar a la oposición", pero Igual le ha explicado que le cortaba su intervención porque ya había triplicado el tiempo que le corresponde como edil no adscrito.

A Mantecón no le ha sentado bien y ha acusado a los 'populares' "magrear y robar" a la institución local, espetándolo mientras se levantaba y abandonaba el salón de plenos, que no la sesión ya que al final ha vuelto a entrar para participar en la votación.

Igual ha asegurado que esa actitud del edil le recordaba a "tiempos oscuros en los que la Policía Local tenía que entrar a llamar la atención o incluso a echar" a algún edil y ha considerado que Mantecón "se está retratando con sus hechos en su mala educación".

Al final del Pleno, antes de la votación de las cuentas y la plantilla municipal para 2019, la alcaldesa se ha vuelto a referir a esta bronca con Mantecón a quien ha dicho que "no puede venir el último de la final creyéndose que es más que 13", en relación las críticas de Mantecón por no poder hablar el mismo tiempo que la concejala de Economía.