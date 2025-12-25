El PP subraya el llamamiento de Buruaga a "la serenidad" y ve "imparable el cambio en Cantabria"

Juan José Alonso - PP

SANTANDER, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP cántabro ha subrayado el llamamiento de la presidenta del partido y del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, al "retorno de la buena voluntad, la serenidad y el sentido de región" a la política cántabra, en su mensaje de Navidad, en el que apeló a la estabilidad y a la unidad porque una comunidad "dividida no avanza".

"A Cantabria le irá mucho mejor si vuelve a ser el propósito compartido de la política regional y se aparca el bloqueo y la división partidista que frena cualquier avance y castiga injustamente a los cántabros", ha compartido el coordinador general y portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso.

En un comunicado ha destacado que este año Cantabria ha avanzado, al igual que hizo la jefa del Ejecutivo en el discurso navideño, en su trasformación, "con un Gobierno del PP que apuesta por todo el potencial de la comunidad autónoma con las personas en el centro de sus políticas".

En este punto, el 'popular' ha destacado que se han fortalecido los servicios públicos con "más recursos y mejor gestión", ámbito donde -ha enfatizado- se han reducido las listas de espera sanitaria y de acceso a las prestaciones por dependencia o discapacidad.

También ha subrayado que se ha consolidado el modelo educativo, "uno de los más avanzados de España"; se ha apoyado al sector primario y a los jóvenes; se ha "plantado cara" al problema de la falta de vivienda; o se ha avanzado en la competitividad fiscal o en la reducción de la burocracia.

"Un cambio que está haciendo de Cantabria una región más atractiva a la inversión empresarial, al talento y que es imparable. Ahora es el tiempo de ver el resultado del trabajo de estos dos años de legislatura", ha abundado Alonso.

Y a su juicio, el Hospital Valdecilla, desde el que Buruaga ha dirigido su mensaje navideño, "es un ejemplo acertado de lo que Cantabria puede conseguir cuando nos lo proponemos y trabajamos juntos". "Es un orgullo para los cántabros, un referente por la excelencia de sus servicios y profesionales y el mejor ejemplo de la Cantabria que se supera", ha enfatizado.

"Buruaga está demostrando -como hizo cuando como consejera de Sanidad del anterior Ejecutivo del PP logró finalizar en cuatro años las obras del Hospital que llevaban más de 16 en ejecución- que su forma de Gobernar es valiente y útil a los cántabros, impulsando una comunidad con más oportunidades para todos", ha valorado el portavoz del partido.

ESPERANZA EN EL CAMBIO EN ESPAÑA

Y también ha mostrado su "esperanza en que el cambio que ya se ha dado en Cantabria, se produzca pronto en España", porque "es necesario un Gobierno de la Nación eficaz, que respete la igualdad de todos los españoles y que no frene las inversiones estratégicas para nuestra comunidad".

"También hay otro camino para España: el camino del Partido Popular", ha concluido.