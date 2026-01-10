PRC acusa a PP y PSOE de "abandonar los intereses de Cantabria" en el nuevo modelo de financiación - PRC

SANTANDER, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha acusado al PP y al PSOE de "abandonar los intereses de Cantabria" con el nuevo modelo de financiación autonómica, presentado este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero.

Para la regionalista, la propuesta del Gobierno central supone un "golpe directo al corazón de los servicios públicos" y coloca a Cantabria en una situación de "clara desventaja" frente al resto de comunidades, ha informado el PRC mediante una nota de prensa.

Fernández ha señalado que pese al incremento global de 21.000 millones de euros en la financiación de las autonomías "Cantabria no recibirá ni un solo euro más", una situación que ha calificado como "inaceptable" y que "rompe el equilibrio territorial" y deja en evidencia que el Gobierno central "no entiende ni respeta las peculiaridades de las comunidades pequeñas y dispersas como Cantabria".

"Esto no es un 'win-win' ni un 'todos ganan'. Los recursos del Estado son limitados y pertenecen a todos los españoles. En la práctica, esto es un juego de suma nula: lo que unos ganan otros lo pierden, y cuando se ignoran factores como la dispersión, el envejecimiento o los sobrecostes de los servicios públicos se condena a comunidades como Cantabria", ha defendido.

Así, Fernández ha criticado que se hayan reducido ponderaciones esenciales como el criterio de dispersión poblacional y el de población mayor de 65 años, que baja 1,5 puntos, mientras "se premian" factores como el de parados sin prestación o el de población universitaria desplazada, "que claramente benefician a comunidades más grandes y urbanas como Andalucía, Valencia o Madrid".

"A Cantabria se la penaliza y se la castiga por ser distinta", ha declarado la candidata del PRC, quien ha puesto como ejemplo que abrir un consultorio en Luena o garantizar un transporte escolar diario en Liébana, Campoo o Nansa no cuesta lo mismo que en el centro de Madrid o de Valencia.

De esta manera, la diputada del PRC ha calificado como "incomprensible y gravísimo" que el PSOE de Cantabria aplauda una propuesta que vulnera los acuerdos del Parlamento regional y que el Gobierno de Cantabria (PP) siga sin defender una posición firme en Madrid.

Además, ha advertido de que "Cantabria está en peligro" y ha acusado al PSOE de actuar con "complacencia" y al PP de demostrar una "clara falta de capacidad negociadora, poniendo ambos en riesgo el futuro financiero de la comunidad".

Para concluir, los regionalistas han exigido al Gobierno cántabro que "rompa su subordinación" al PP nacional y se sume a una reivindicación firme por una financiación justa, equilibrada y acorde con las peculiaridades de la región. "Cantabria no pide más que nadie, pero tampoco puede conformarse con menos. Lo que está en juego son nuestros servicios, nuestros pueblos y la igualdad real entre los cántabros y el resto de los españoles", ha puntualizado.