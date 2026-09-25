El PRC celebrará el 15 de noviembre el Congreso para elegir al secretario general y reformar sus estatutos

El PRC celebrará el 15 de noviembre su Congreso en el Paraninfo de la UC - PRC

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha convocado oficialmente este viernes el XIV Congreso Regional del partido, que tendrá lugar el 15 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

El encuentro abordará la renovación de los órganos de dirección y de los Estatutos del partido, así como la aprobación de ponencias y propuestas de resolución presentadas por la militancia, según han informado los regionalistas en un comunicado.

Revilla ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección como secretario general, mientras que la candidata electoral, Paula Fernández, será la encargada de la coordinación y defensa de la ponencia programática que concretará los ejes de la actuación política regionalista hasta las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Así, el Congreso comenzará con el debate y aprobación de la reforma de Estatutos, en la que ya está trabajando la comisión organizadora por mandato del Comité Ejecutivo y que separará la Secretaría General y la candidatura electoral.

Además de la ponencia programática, el cónclave también debatirá propuestas de resolución presentadas por los militantes, comités locales y comarcales, que tienen de plazo hasta las 19.00 horas del 15 de octubre para formalizar sus iniciativas en la sede del PRC.

A partir de esa fecha, y una vez admitidas a trámite por el Comité Ejecutivo, todas las ponencias quedarán a disposición de la militancia y los comités, que podrán presentar enmiendas hasta el 5 de noviembre.

PROGRAMA

El encuentro comenzará a las 8.30 horas con la entrega de credenciales a los participantes.

A partir de las 9.20 horas tendrá lugar la constitución de la Mesa de Edad que regulará la elección y constitución de la Mesa del Congreso, que será encargada de dirigir el desarrollo de la sesión.

Seguidamente, el secretario general y el responsable económico financiero, Rodolfo Rodríguez, presentarán sendos informes sobre su gestión de los últimos cuatro años, antes de la presentación, debate y aprobación de la propuesta de reforma de los Estatutos. Una vez aprobada, será la nueva normativa interna la que rija el desarrollo del Congreso.

Tras el debate de las ponencias y propuestas de resolución, a las 12.45 horas, se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Secretaría General, Comité Ejecutivo, Comité de Garantías y Responsable Económico Financiero. En el caso de haber una única candidatura, será proclamada de forma automática y, si hay más de una, la votación será secreta.

El Congreso concluirá con el discurso de clausura a cargo del secretario general electo.