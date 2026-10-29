El PRC cifra en poco más del 30% el grado de cumplimiento del pacto presupuestario de 2026

Grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario de 2026 suscrito por PP-PRC - PRC

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PRC sostiene que solo el 32,8% de las 131 actuaciones acordadas con el Gobierno de Cantabria (PP) en el pacto presupuestario de 2026, están cumplidas en su totalidad, lo que supone que casi siete de cada diez (67,2%) siguen pendientes.

Así lo indica el primer balance realizado por José Villaverde, María Terán y Fernando Saldaña, los tres consejeros independientes designados por el PRC para la comisión de seguimiento sobre el acuerdo presupuestario que se reunió el pasado martes, 27 de octubre, y en la que, por parte del PP, asistieron la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta; el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, y el de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.

Desde el PRC, que ha hecho suyo este primer balance realizado por estos consejeros independientes --al que seguirá otro en febrero de 2027--, han reconocido que "no esperábamos estos resultados" cuando el partido decidió aprobar los Presupuestos de 2026 (también apoyó los de los dos ejercicios anteriores).

"Los hechos que hoy presentamos indican que queda mucho por hacer y que ya van tarde pero, de verdad, siempre hay tiempo", ha afirmado la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Bahía para dar a conocer el balance.

La regionalista ha afirmado que "todavía el Gobierno tiene tiempo de actuar, reaccionar y ejecutar" y de "responder a la confianza" que ha recibido por parte del PRC y "transformar los números y las partidas de inversiones en servicios, en obras ejecutadas y en beneficio para los cántabros".