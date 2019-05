PRC se compromete a iniciar de forma inmediata el parque empresarial frente al PCTCAN

Publicado 15/05/2019 14:15:16 CET

Revilla pide "un cambio de aires" en la capital para poder acometer el proyecto, que prevé acoger 250 empresas

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se ha comprometido hoy a iniciar de forma inmediata los trámites necesarios para la creación de un gran parque empresarial de más de 780.000 metros cuadrados en los terrenos situados frente al Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), así como a ampliar en 73.000 metros cuadrados la superficie de este último.

Así lo han anunciado hoy el presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, y los candidatos a las alcaldías de Santander, José María Fuentes-Pila, y Santa Cruz de Bezana, Manuel Pérez, los dos municipios a los que pertenecen esos terrenos, en una comparecencia antes los medios de comunicación al pie del puente situado en el PCTCAN sobre la S-20.

Revilla ha prometido "solemnemente" que en "el primer momento" en el que el Ayuntamiento de Santander solicite al Gobierno de Cantabria que ponga en marcha un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), el Ejecutivo lo hará de "manera fulminante" porque, ha dicho, la capital cántabra tiene que "apostar por la industria".

Así, ha subrayado que, pese a que Santander es la "ciudad bonita de España" y "la mejor situada" de la cornisa cantábrica, "decrece" en número de habitantes. Una situación que atribuye a que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, "no ha apostado nunca por la industria". Por esta razón, ha continuado, hoy sólo 9 de cada 100 santanderinos "vive" de este sector.

"LA SOLUCIÓN"

Para revertir esa situación, el líder de los regionalistas considera que el proyecto, que su formación lleva reivindicando desde hace más de una década y al que el PP ha dicho "no, no y no", en 2007, 2011 y 2015, es la "solución". En este punto, ha lamentado que hoy haya un "erial" donde podría haber un parque empresarial para el que habría "demanda sobrada".

Pero, ha continuado Revilla, este proyecto es "cosa de dos" y para que se pueda poder en marcha ha deseado que el Ayuntamiento de Santander "cambie de aires" y tenga a José María Fuentes-Pila "de alcalde". "Éste es el momento, ya estamos harto de no, no, no, ahora va a ser sí y este es el futuro de la ciudad, que haya industria", ha enfatizado.

Por su parte, Fuentes-Pila ha asegurado que "en el momento" en el que el PRC gobierne Santander, pedirá la declaración de interés general de los 781.000 metros cuadrados "para agilizar" todos los trámites administrativos.

Para el candidato a la Alcaldía, Santander no puede apostarlo todo al "sol y la playa" y ver "qué ocurre", por lo que ha subrayado que el parque empresarial es una "apuesta firme" en la que se espera ubicar 250 empresas que podrían generar más de 3.000 puestos de trabajo.

Según ha detallado, del total de la superficie del parque, 416.000 metros cuadrados serían productivos, 221.000 de viales y aparcamiento, 104.000 de espacios verdes y 40.000 más de integración paisajística y protección ambiental.

INDUSTRIA LIMPIA

Por último, y en la misma línea, Pérez ha subrayado su disposición a colaborar", y ha destacado que, del total de 780.000 metros cuadrados, 160.000 pertenecen a su municipio. Terrenos que, ha afirmado, se pondrán a disposición de una iniciativa para el desarrollo de "industria limpia".

Para el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Bezana, este proyecto es un "ejemplo" de colaboración de dos municipios "bajo la dirección del PRC".

"La intención del PRC siempre ha sido ir hacia delante, no escuchar esos tres noes consecutivos en el 2007, 2011 y 2015", ha dicho en alusión a las anteriores ocasiones en las que el PRC presentó el proyecto y se ha mostrado convencido de que la formación conseguirá poner en marcha la iniciativa y ser "un ejemplo" de cómo se puede colaborar.