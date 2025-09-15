El PRC denuncia que Cantabria tiene un "Gobierno en decadencia" que "no está cumpliendo" sus compromisos

La candidata autonómica del PRC, Paula Fernández, junto a otros regionalistas en la festividad de la Bien Aparecida - PRC

La candidata autonómica Paula Fernández sobre la posibilidad de que Revilla vuelva a presentarse a secretario general: "Todavía no toca"

AMPUERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a la Presidencia autonómica en las elecciones de 2027, Paula Fernández, ha denunciado este lunes que Cantabria tiene un Gobierno "en decadencia y que no responde a los problemas de los cántabros".

Así lo ha afirmado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Hoz de Marrón (Ampuero), donde ha asistido a la festividad de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria.

Allí, se ha preguntado "dónde están los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura con los ciudadanos, y no sólo los firmados con el Partido Regionalista, porque no se están cumpliendo".

La también diputada regionalista ha denunciado el "retroceso" que está sufriendo la sanidad desde la llegada del PP al Ejecutivo; en una educación "en pie de guerra" y también en materia industrial, cuyo peso en el PIB es "cada vez menor" y "no hay suelo que genere empleo".

Como ejemplo, ha aludido a la situación del polígono de La Vega, en Reinosa, con "problemas terribles de empresas que quieren ampliar y se van a marchar a Aguilar de Campoo".

La candidata regionalista ha sido igualmente crítica con la situación del medio rural, que se encuentra "totalmente abandonado" y donde --ha dicho-- "las soluciones llegan tarde y de manera errónea".

También ha denunciado la "falta de reivindicación" del Gobierno de Buruaga ante el Estado, especialmente en lo relativo al cumplimiento del plan de cercanías y el "abandono" del proyecto del tren Santnader-Bilbao. "La presidenta se ha dado cuenta de lo que está pasando un mes después", ha lamentado.

En relación con esta infraestructura también se ha mostrado crítica con el PSOE y le ha reprochado que "una de sus principales alcaldesas", la castreña Susana Herrán, sólo reivindique la conexión hasta su municipio.

"El proyecto tiene que ser integral", ha enfatizado, antes de reivindicar el estudio realizado cuando el PRC gobernaba en la comunidad autónoma y que contemplaba dicho proyecto "íntegramente".

También se ha referido a la "falta de reivindicación" del Gobierno cántabro en materia de financiación autonómica y a su renuncia a la quita de deuda.

"Cómo va a quedar Cantabria si lo aceptan todas las comunidades autónomas y nosotros no, con lo que supone solo de reducción de intereses y de la posibilidad de invertir ese dinero en lo que realmente importa, cuando la sanidad está en decadencia, el Estado del Bienestar en jaque y los compromisos de inversión prometidos hace dos años, sin ejecutar", ha cuestionado.

A su juicio, una vez superado el ecuador de la legislatura, el PP y su presidenta "tienen que responder de sus compromisos con los cántabros".

POSIBLE CONTINUIDAD DE REVILLA A SECRETARÍA GENERAL DEL PRC

Por otra parte, Fernández ha sido cuestionada por la posibilidad que el actual líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla --también presente este lunes en la Bien Aparecida--, vuelva a presentarse a la Secretaría General del partido, algo que él mismo no ha descartado en una entrevista de RNE retransmitida este fin de semana.

Al respecto, Fernández ha señalado que se trata de un proceso que "ahora todavía no toca". "Nos queda modificar nuestros estatutos y elegir a nuestro secretario general en 2026", ha señalado.

Ha recordado que el PRC aprobó por unanimidad que primero se elegía al candidato autonómico, algo que ocurrió el pasado mayo, resultado ella la elegida en un "proceso ejemplar de cara a la sociedad de Cantabria".