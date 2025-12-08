El PRC denuncia el cierre en pleno puente festivo del parque de bomberos de Villacarriedo y exige su reapertura

Archivo - Villacarriedo - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO - Archivo

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Comarcal del PRC en los Valles Pasiegos ha denunciado el cierre del parque de Bomberos de Villacarriedo durante la jornada del domingo, 7 de diciembre, en pleno puente festivo, y ha exigido su "inmediata" reapertura para garantizar la seguridad, la atención de emergencias y la protección de personas y bienes en la comarca.

Los regionalistas han hecho pública su "sorpresa y disgusto" porque, según han señalado, el "cierre inesperado" de este parque implica "un riesgo adicional" para los municipios del territorio pasiego, donde la dispersión poblacional, la complicada orografía y las características de las comunicaciones hacen "indispensable la necesidad de recursos de respuesta rápida y proximidad".

"Sin la asistencia del parque de Villacarriedo, se están comprometiendo los tiempos de intervención en caso de incendio, accidente de tráfico, rescates en montaña o cualquier otro tipo de emergencia", han advertido.

El Comité Comarcal ha pedido por ello explicaciones al Gobierno de Cantabria, al que ha urgido a reabrir "de manera inmediata" esta instalación y garantizar la continuidad del servicio que presta para "no dejar desprotegida a la población de los valles pasiegos".

El PRC espera que el Ejecutivo adopte "sin demora" las medidas para revertir el cierre del parque porque, según ha advertido, "la seguridad no puede esperar y la falta de este "recurso estratégico genera una incertidumbre inaceptable entre la ciudadanía de la comarca".

"Pedimos su reapertura y los medios necesarios para asegurar un funcionamiento estable y eficiente", han recalcado los regionalistas al tiempo que han instado a los responsables del servicio de emergencias de Cantabria a "cumplir con su obligación y garantizar la protección de la población como una prioridad absoluta y ajena a cualquier contingencia administrativa o laboral".