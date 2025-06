El PRC desconoce el contenido del pendrive hallado por la OCU: "lo mismo son fotos de un bautizo"

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado este jueves desconocer el contenido del pendrive de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en casa de un constructor relacionado con el 'caso Koldo' y ha pedido "rigor y seriedad" hasta que se analice qué contiene, porque "lo mismo son fotos de un bautizo", ha dicho.

Además, ha reivindicado "tolerancia 0" contra la corrupción y ha abogado por el endurecimiento de las penas no sólo contra los corruptos, sino también "contra los corruptores", porque sin ellos no existirían los primeros.

"Me animo a decirles a los partidos con representación nacional que analicen si no ha llegado el momento de incorporar reformas legales en el Código Penal y en la Ley de Contratos del Sector Público, porque no hay corruptos sin corruptores", ha señalado el portavoz parlamentario del PRC, cuyo partido dirigió las dos pasadas legislaturas la Consejería de Obras Públicas cuyo rótulo lleva el pendrive localizado por la UCO.

Hernando se ha pronunciado así a preguntas de los medios sobre ese dispositivo hallado por los agentes de la Guardia Civil en un registro efectuado en el marco de la investigación en torno al exasesor Koldo García, el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el empresario Víctor de Aldama.

El portavoz parlamentario ha defendido la trayectoria "ejemplar" del PRC y ha recalcado que el partido, en sus más de 40 años de trayectoria, no ha sufrido en sus filas "ningún cargo condenado" y ha asegurado que la aparición del pendrive no afecta a su partido, porque se produce en el marco de una investigación que no guarda relación con la gestión autonómica.

Tras asegurar haber leído la transcripción de 400 páginas de las conversaciones de la UCO, como "ciudadano preocupado y miembro de un partido que ha dado ejemplo", Hernando también ha afirmado que ahí "no hay nada que pueda relacionarse con el mandato regionalista al frente del Gobierno de Cantabria".

Asimismo, y ante el "hartazgo social frente a los escándalos de corrupción" en España, el regionalista ha abogado por una respuesta legislativa "firme" desde el Congreso de los Diputados, dado que los partidos nacionales tienen los votos para hacerlo y ayer mismo Esquerra (ERC)ofreció los suyos.

"Nuestro apoyo, también, para que cambien la legislación y la endurezcan, pero no sólo contra los corruptos, también contra los corruptores", ha pedido.