PRC dice que la reunión sobre presupuestos se podrá celebrar cuando PP haga público el cumplimiento de sus condiciones

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha reafirmado este domingo que la reunión para negociar los presupuestos para Cantabria para 2026 se podrá celebrar en cuanto el Partido Popular haga público el cumplimiento de las condiciones aprobadas por el Comité Ejecutivo Regionalista como paso previo al inicio de la conversación.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la comisión negociadora --integrada por Paula Fernández, Pedro Hernando, Javier López Estrada, Beatriz Sáinz y Luis Casas-- se lo haya comunicado esta mañana al portavoz del PP, Juan José Alonso, en respuesta a su última convocatoria.

"Dadas las fechas en que nos encontramos, quedamos pendientes de la reunión de presupuestos que se podrá celebrar en cuanto hagáis público el cumplimiento de las condiciones planteadas por la Ejecutiva del PRC", han reiterado los regionalistas en su mensaje a Alonso.

Además, han insistido en la "viabilidad" de los requisitos exigidos y han asegurado que "lo único imposible" es "lo que no se quiere hacer".

Y es que el PRC considera que el cumplimiento de sus condiciones sólo es cuestión de "voluntad política", porque "lejos de ser imposibles" sólo suponen "llevar a cabo acuerdos aprobados en el Parlamento de Cantabria, algunos con el voto a favor del PP, e incluso incluidos en presupuestos anteriores pero reiteradamente ignorados por el Gobierno", han incidido.

Lo han ejemplificado con la opción de compra del polígono de La Vega en Reinosa, que ha contado con consignación presupuestaria en 2024 y 2025; la extensión de la atención hospitalaria domiciliaria del Hospital Tres Mares a todos los municipios de Campoo y los valles de Anievas e Iguña, o el pago de todas las ayudas pendientes al sector primario.

Asimismo, el Partido Regionalista exige la dispensación de medicamentos sujetos a visado en el Hospital Tres Mares, para evitar que los usuarios tengan que acudir a Sierrallana; mejoras en la organización interna del Hospital de Laredo, con la recuperación de dos enfermeras suprimidas desde febrero; la puesta en marcha del plan de choque para acabar con las demoras en el programa de detección precoz del cáncer de mama, tal como aprobó hace dos semanas el Parlamento, y la firma del acuerdo de equiparación salarial de los docentes, sin la llamada 'cláusula Silva', que lo condiciona a la aprobación del presupuesto, un requisito que el Gobierno no ha impuesto en las subidas salariales pactadas con otros colectivos de empleados públicos.

"Dado el historial de incumplimientos" por parte del Gobierno de los acuerdos firmados para la aprobación de los dos últimos presupuestos, y al entender que todas estas medidas "son fáciles de cumplir si hay disposición a hacerlo", los regionalistas reclaman al Ejecutivo que las asuma antes de iniciar cualquier negociación para demostrar que esta vez "sí va a respetar lo firmado y garantizar que todas estas cuestiones prioritarias para amplios sectores de la sociedad de Cantabria no vuelvan a quedar en papel mojado".

"El Gobierno y el PP no pueden seguir exigiendo buena voluntad al PRC cuando no están dispuestos a dar nada a cambio", ha recalcado la comisión negociadora, al tiempo que ha recordado que "la responsabilidad" de negociar y aprobar el presupuesto del 2026 no es de su partido, sino de "quien gobierna".

"Nosotros dirigimos un gobierno en minoría durante 4 años y Cantabria siempre tuvo presupuestos, porque asumimos esa responsabilidad y fuimos capaces de negociar, de renunciar a cosas y de alcanzar acuerdos con hasta tres partidos, pero jamás contamos con el más mínimo apoyo del PP", han insistido desde el PRC.

Por todo ello, han hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y le han instado a aceptar las condiciones "por el bien de Cantabria".

"Si al final no hay presupuestos, ella será la única culpable, por su incapacidad para cumplir, negociar y acordar", han concluido.