El PP remite al PRC a la comisión negociadora para cualquier intercambio de información sobre los presupuestos

SANTANDER, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha remitido al regionalista Pedro Hernando a la comisión negociadora constituida al efecto para cualquier intercambio de información y propuestas sobre la aprobación de los presupuestos para Cantabria para 2026.

Así ha respondido este sábado en un comunicado a la petición realizada este viernes por el portavoz regionalista a los 'populares' para que detalle por escrito el cumplimiento de las condiciones previas planteadas por el PRC para la negociación presupuestaria, como paso previo para cerrar el día y la hora de la próxima reunión negociadora.

Alonso ha afirmado que la comisión es "el espacio formal y acordado" entre las partes para sentarse a buscar un acuerdo sobre las cuentas para el próximo año.

REUNIÓN

El portavoz del PP ha vuelto a emplazar al Partido Regionalista a reunirse este lunes, 17 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Parlamento de Cantabria para continuar con el proceso de diálogo sobre el presupuesto.

Y ha explicado que en el encuentro se analizarán las seis condiciones exigidas por el PRC a quienes, además, los 'populares' han pedido que les trasladen ya las propuestas globales al presupuesto para que puedan plasmarse, con posterioridad, a través de enmiendas parciales.