El PRC insta al Gobierno a conocer la ejecución del presupuesto de este año antes de plantear el de 2027

Archivo - La candidata del PRC, Paula Fernández.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido al Gobierno autonómico (PP) que lleve a cabo una línea de trabajo "adecuada con las circunstancias" y, antes de plantear el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2027, conocer el grado de ejecución de las cuentas de este año.

Así lo ha señalado la diputada y candidata regionalista a las elecciones autonómicas, Paula Fernández, este miércoles a preguntas de la prensa, después de que el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, avanzara que el proyecto de presupuestos para el año que viene podría aumentar en casi 300 millones de euros respecto al actual e invitara al resto de grupos parlamentarios (PRC, PSOE y Vox) a apoyarlo "con o sin modificaciones" o renunciar a esa subida.

"Yo le pido al consejero que tiempo a tiempo, que tenga claro cuáles son ahora mismo las prioridades: cómo se está ejecutando ese presupuesto y ese informe objetivo que nos tiene que dar datos exactos de la ejecución presupuestaria del año 26", ha manifestado Fernández.

La diputada y candidata regionalista ha explicado que, según recoge el acuerdo firmado entre el PP y el PRC el pasado mes de marzo, una comisión de seguimiento independiente tiene que elaborar en octubre un informe sobre el cumplimiento del presupuesto que está actualmente en vigor y en ejecución.

Fernández ha indicado que el PRC designó "hace ya un mes o más" las personas independientes que forman parte de ese grupo de trabajo que tiene que analizar, con un informe objetivo y transparente, la situación actual de las cuentas de 2026.

Así, están "esperando" a que el PP designe y de los nombres de las tres personas que van a formar parte esa comisión que tiene que ponerse a trabajar y evaluar, en primer lugar, el presupuesto que se está desarrollando.

Fernández ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre la enmienda a la totalidad a la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria.