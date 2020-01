PRC no da por "roto" el pacto con PSOE, que "no está condicionado" a la investidura

Actualizado 03/01/2020 15:27:09 CET

Los regionalistas "no nos hemos planteado" la posibilidad de un gobierno en solitario porque "ahora no toca"

SANTANDER, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no da por "roto" el pacto de gobierno con el PSOE en la comunidad autónoma ni cree que éste se tenga que "poner en riesgo" por el 'no' de los regionalistas a la investidura de Pedro Sánchez, ya que el acuerdo en la región no está "condicionado" a apoyar la investidura sino al acuerdo sobre las infraestructuras rubricado con el PSOE nacional y que "se está cumpliendo hasta la fecha".

"El pacto en Cantabria depende del acuerdo suscrito entre Mazón y el señor Ábalos, que es lo que posibilitó el acuerdo de gobierno en la comunidad y ese pacto funciona con normalidad, por lo tanto el PRC no rompe el pacto de gobierno en Cantabria y además no va a entrar en ese juego", ha dicho la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, que ha asegurado además que en el PRC "no nos hemos planteado" la posibilidad de un gobierno en solitario porque "ahora no toca".

Fernández, acompañada del diputado nacional del partido, José María Mazón, se ha pronunciado así este viernes después de que el PSOE de Cantabria, a través de su número dos, Noelia Cobo, haya reclamado a los regionalistas que rectifiquen su postura a la investidura o darán por roto el pacto de gobierno en la región.

La secretaria de Organización del PRC y consejera del Gobierno regional ha enfatizado que, "mientras se cumplan los acuerdos firmados en Madrid y plasmados en el papel firmado por Mazón y Ábalos, nosotros damos por cumplido el pacto de gobierno en Cantabria".

Fernández ha insistido en que el pacto entre el PRC y el PSOE en Cantabria "no está condicionado a la investidura sino al acuerdo que firmaron Mazón y Ábalos y que se está cumpliendo" y ha defendido que el 'no' de los regionalistas la investidura de Sánchez se debe al acuerdo alcanzado por los socialistas con ERC.

"La Ejecutiva del PRC ha tomado ya una decisión y esa decisión hoy es 'no' (a la investidura de Pedro Sánchez)", ha añadido la número dos de los regionalistas, mientras que el diputado José María Mazón ha dicho a los socialistas que ellos "podrían rectificar los términos del acuerdo firmado con ERC" y entonces los regionalistas podrían volver a decir 'sí' a la investidura.

En este punto, también ha hecho un llamamiento a PP y Cs para que modifiquen su postura de "sistemático bloqueo". "No han tenido una visión de Estado a altura de lo que todos los españoles esperábamos", han dicho y les han pedido a ambas formaciones "recapacitar" para cambiar su postura porque "todavía se está a tiempo para que las cosas puedan cambiar".

EL PRC YA AVISÓ DE SUS LÍNEAS ROJAS

Tanto Fernández como Mazón han recordado que los regionalistas fueron los únicos que dieron su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en julio para un gobierno del PSOE en solitario, pero de cara a esta nueva investidura "ha habido muy poca luz en el proceso de negociación" y desde el PRC ya avisaron de que había "líneas rojas" para apoyarla y "se han traspasado en el acuerdo con ERC".

La secretaria de Organización del PRC ha reivindicado que los regionalistas son "serios y previsibles" y no han cambiado su postura. "El candidato a la Presidencia es el mismo, pero evidentemente el escenario no es el mismo", ha dicho y el acuerdo del PSOE con ERC es el que ha llevado al PRC ha pasar del 'sí' al 'no' a que Sánchez sea presidente.

"Tras conocer ayer el acuerdo con ERC, llegamos a la conclusión de que no podíamos blanquear la realidad", ha enfatizado la número dos del PRC, que ha asegurado que ese acuerdo "traspasa las dos líneas rojas" marcadas por los regionalistas y que era "Cantabria y España".

A nivel de país, ha señalado que el acuerdo con los republicanos catalanes "vulnera la Constitución". "Lo pueden blanquear y decir como quieran cambiando las palabras pero crear una mesa bilateral de diálogo, negociación para la resolución de un conflicto político, bilateralidad con el gobierno catalán y una consulta en solitario a la sociedad catalana...", ha relatado.

Pero, para Fernández, el culmen de todo ello es que el acuerdo indique que se actuará "sin más límites que los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático" sin citar la Constitución, por lo que se ha preguntado "cuál es ese ordenamiento".

Además, ha criticado que ese acuerdo también traspasa la segunda línea roja del PRC que es Cantabria porque "se quiebra el principio de solidaridad entre territorios". "Si hay bilateralidad con Cataluña, si hay una financiación en la que prima la población antes que el gasto de prestación de los servicios, el PRC cree que pierde España y pierde Cantabria", ha apostillado.

"NOSOTROS NO HEMOS CAMBIADO, EL SEÑOR SÁNCHEZ SÍ"

A su juicio, esos acuerdos del PSOE con ERC y la decisión de votar 'no' a la investidura del PRC muestra que "nosotros no hemos cambiado pero el señor Sánchez sí". Y es que, según ha añadido Mazón, desde ERC, ante las críticas que está suscitando el acuerdo alcanzado con el PSOE, "ya están diciendo que la Constitución no puede ser un tope para los acuerdos" y eso "es definitivo".

El diputado nacional del PRC ha insistido en que ha sido el acuerdo con los republicanos catalanes lo que ha llevado al partido a cambiar su postura para la investidura y su decisión, ha defendido, es "previsible" porque, ha recordado, él ya advirtió de los límites de "respeto de la Constitución y del Estado de Derecho" para volver a dar su apoyo al candidato socialista.

Para Mazón, "cualquier decisión sobre Cataluña debe tomarse entre todos los españoles, pues afecta a los derechos que todos tenemos en esa parte de España", y ha recordado que esto ya lo avisó en julio y, por lo tanto, "no hay ningún cambio" en la postura del PRC.

El cambio se ha producido en los acuerdos alcanzados por Sánchez para lograr apoyos de cara a su investidura, ha reiterado Fernández, que ha repetido que al PRC "el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos no es el que más nos gusta pero respeta la Constitución", algo que no hace el acuerdo para la abstención de ERC. "Más nos gustaría una abstención de PP y Cs, lo que creo que no han tenido visión de Estado sino partidista", ha apostillado.

NO HA HABIDO CONTACTOS ENTRE PRC Y PSOE

Cuestionados sobre si desde el PRC se ha hablado con el socio de Gobierno o si se plantean mantener alguna reunión, incluida la de seguimiento del pacto, Fernández ha manifestado que los regionalistas están abiertos a mantener una reunión "siempre que sea oportuno y necesario" aunque ha reconocido que, tras la decisión ayer de la Ejecutiva del PRC, no ha habido ningún contacto.

A pesar de ello, ha manifestado que, para los regionalistas, el pacto de Gobierno entre el PRC y el PSOE "funciona hoy igual de bien que funcionaba ayer y el pasado 31 de diciembre" aunque los socialistas tengan "una visión distinta, que nosotros respetamos" sin estar de acuerdo con la misma porque "tenemos muy claro que el pacto" en la comunidad "no está condicionado" por lo que el PRC vote en la investidura.

Un voto que, si nada cambia, será negativo por parte del PRC, una decisión por la que, según ha dicho Mazón, los regionalistas "hemos recibido llamadas" de representantes de "todos los partidos de toda España, de todos los colores, felicitándonos por nuestra decisión". "Algunos hasta del propio PSOE", ha apostillado.

Preguntados sobre si el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hablado con Pedro Sánchez tras decidir ayer los regionalistas que votará 'no' a su investidura, han dicho que lo desconocen, y sobre por qué no ha salido a hablar el propio Revilla, han espetado que tampoco lo ha hecho el líder socialista y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga. "La voz de Revilla es la nuestra en estos momentos", han concluido.