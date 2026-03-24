El PRC pide "claridad y transparencia" sobre la cesión de datos de Cohorte Cantabria a una farmacéutica americana

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando - PRC

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Regionalista ha pedido explicaciones sobre el convenio entre Cohorte Cantabria y la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals y ha exigido "claridad y transparencia" sobre el uso de los datos clínicos de los más de 51.000 voluntarios cántabros que forman parte de este proyecto de investigación biomédica.

El portavoz del Grupo Parlamentario, Pedro Hernando, ha dado este martes una rueda de prensa ante las "dudas" que ha generado el acuerdo con la farmacéutica americana anunciado hace una semana por el consejero de Salud, César Pascual (PP), a quien preguntará en el próximo Pleno del Parlamento por los detalles de dicho convenio para que "toda la sociedad de Cantabria tenga claro cuál es el objetivo final y cómo se gestiona el proyecto Cohorte".

En concreto, el consejero avanzó que se preveía cerrar en las próximas semanas un acuerdo de colaboración con la citada farmacéutica y enviarle las muestras de los voluntarios.

Así, el PRC exige "certezas" ante la elección de "un negocio farmacéutico y biomédico" privado, propiedad de los fondos de inversión Vanguard y BlackRock, este último "el mayor del mundo, con intereses en bancos, aseguradoras, deuda soberana y en lo que más dinero da en este momento: la gestión de datos y la guerra biotecnológica y tecnológica".

Dado que Cohorte Cantabria es un proyecto público, en el que participan 51.029 cántabros "de forma altruista y desinteresada", Hernando se ha preguntado por qué no ha sido elegida "una fundación o una universidad pública" para llevar adelante el análisis genómico y proteómico previsto a partir de los datos clínicos recabados en Cantabria.

"Si se está hablando de un hub de investigación biomédica, ¿no sería una buenísima oportunidad para ponerlo en marcha en ese proyecto del que seguimos sin saber nada de la Residencia Cantabria?, ha cuestionado.

De este modo, Hernando pedirá a Pascual que explique en el Pleno por qué el análisis genético y proteonómico planteado no se lleva a cabo en Cantabria, cuánto dinero costaría hacerlo aquí y por qué se ha elegido a una farmacéutica de EEUU.

También solicitará información sobre las condiciones y cláusulas del convenio y sobre la cesión y uso de los datos por parte de la farmacéutica, para saber si tendrá derechos sobre esa información y si el trabajo será remunerado o supondrá un coste para la Administración.

"Son muchas las preguntas que se están planteando y nosotros decimos que Cohorte debe ser un ejemplo de transparencia pública, pero la realidad es que no lo está siendo", ha opinado.

El portavoz regionalista ha advertido de la preocupación existente entre algunos voluntarios que han solicitado dejar el programa o cambiar las condiciones de su participación y han recibido un email de respuesta de Cohorte para que precisen si lo que no quieren es "ceder datos a entidades privadas, empresas farmacéuticas, empresas privadas de investigación y desarrollo, fundaciones de gestión con ánimo de lucro, universidades privadas...".

En este punto, ha preguntado si "a todas estas entidades privadas, si uno no dice que no, se les van a ceder los datos".

Hernando ha recordado que todas estas cuestiones surgen apenas unas semanas después de que los responsables del proyecto acusaran al PRC de sembrar dudas por criticar unas declaraciones previas del consejero de Salud, en las que abrió la posibilidad de ceder datos a empresas biomédicas privadas.

Finalmente, ha recalcado que el único objetivo de los regionalistas es obtener "certezas" sobre un proyecto "ilusionante", con el que los cántabros "han vuelto a demostrar solidaridad y compromiso", al tiempo que ha trasladado su reconocimiento tanto a los voluntarios como a los impulsores y al personal investigador de Cohorte.