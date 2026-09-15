El PRC pide al Gobierno que "cambie el rumbo" y deje de funcionar "como una diputación provincial llorando"

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, en la festividad de la Bien Aparecida - EUROPA PRESS

Presentará enmiendas para "dar la vuelta totalmente" al proyecto de Ley de Vivienda porque "no soluciona los problemas"

MARRÓN (AMPUERO), 15 (EUROPA PRESS)

El PRC ha criticado que el Gobierno de Cantabria (PP) "funciona más como una diputación provincial llorando" que como un "verdadero" ejecutivo autonómico "con autonomía" para tomar decisiones, gestionar y adoptar medidas para poner remedio a los problemas "reales" y del "día a día" de los ciudadanos, y le ha reclamado que "cambie el rumbo" pues está "muy alejado de la realidad".

Esta ha sido, precisamente, la petición que ha hecho la diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, a la Bien Aparecida, patrona de Cantabria y que se celebra este martes en el santuario de Hoz de Marrón (Ampuero), al que han acudido multitud de fieles y representantes institucionales.

Allí, la regionalista ha instado al Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga que "piense en los cántabros" y se ocupe de adoptar medidas que ayuden a resolver las cuestiones que preocupan a la ciudadanía, como la inflación porque la comunidad "está a al cabeza"; los problemas de la industria, el "desmantelamiento" de los servicios básicos o la vivienda.

En este último ámbito, la candidata regionalista ha criticado el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria que el Gobierno autonómico ha registrado en el Parlamento regional y que, a su juicio, "no soluciona los problemas" y ha anunciado que el PRC va a presentar enmiendas que "le darán la vuelta totalmente" al texto --el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta con lo que necesita a alguno de los grupos para sacarlo adelante--.

También ha defendido la Ley de Convivencia Escolar y protección de la Función Docente que su partido plantea como alternativa a la Ley de Autoridad Docente del Ejecutivo.

Y en relación a la sanidad, ha denunciado su "desmantelamiento", unas listas de espera "cada vez más largas" y la situación de la Atención Primaria o del Hospital Comarcal de Laredo, "que está dejando de ser un hospital de urgencias 24/7 a uno que "se dedica a muy poquitas cosas" ya que "todo lo demás se deriva a Valdecilla".

Además, se ha referido al convenio singular del Hospital Santa Clotilde, para el que el PRC ha demandado un control parlamentario.

Por otro lado, la regionalista ha advertido que hay varias compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo de los Presupuestos de 2026 suscrito con el PRC que aún no se han cumplido, entre otros algunos en materia de dependencia o relacionados con las subvenciones nominativas.

"El Gobierno tiene que hacer los deberes", ha afirmado Fernández que también ha reclamado al PP que designe ya a sus tres representantes en la comisión independiente que en octubre tendrá que evaluar el cumplimiento el acuerdo presupuestario y para la que el PRC ya ha nombrado a los suyos (el catedrático de Economía José Villaverde, la enfermera María Terán y el ingeniero de Caminos Fernando Saldaña).

Respecto al nuevo curso político que ahora se inicia, Fernández ha avanzado que el PRC se dedicará a trasladar los problemas que realmente tiene el ciudadanos en su día a día y ante los que --se ha quejado-- el Gobierno del PP no ha adoptado medidas.