El PRC presenta 43 alegaciones al callejero de Meruelo y cuestiona una calle con el nombre del alcalde

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SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PRC en Meruelo ha registrado un total de 43 alegaciones al nuevo callejero municipal aprobado inicialmente por el equipo de Gobierno con las que pretende "corregir los fallos en la numeración de inmuebles, rectificar la delimitación y denominación de varias calles, eliminar las asignaciones que contradicen la ordenanza y completar el documento".

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa su portavoz, Alejandro Pascual, en la que además los regionalistas se han cuestionado la inclusión en el proyecto de una calle con el nombre del actual alcalde, Evaristo Domínguez (PP), "como colofón a un documento plagado de errores, incoherencias e incluso incumplimientos de la ordenanza reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías del municipio".

Según ha detallado la formación, entre las alegaciones figura la conservación de nombres tradicionales, como la Avenida de San Miguel, cuya sustitución por calle de Evaristo Domínguez consideran "contraria al criterio general de la ordenanza municipal, que establece que deben preservarse las denominaciones históricas de las vías públicas".

"Ordenar y modernizar el callejero no puede significar borrar nombres que forman parte de la memoria colectiva y de la identidad de nuestros pueblos, y mucho menos para honrar a un político que se encuentra en activo", ha sostenido Pascual.

Y aunque ha defendido la necesidad de "ordenar un callejero que ha crecido de forma desordenada durante los últimos 25 años", ha destacado que la propuesta del equipo de Gobierno "está muy lejos de ofrecer las garantías que merece un documento de esta importancia".

En este sentido, el dirigente del PRC ha explicado que el proyecto "mantiene inmuebles y parcelas sin numerar, incluye calles sin denominación y recoge numeraciones duplicadas y asignadas a garajes y dependencias agrícolas, en contra de lo que establece la ordenanza municipal".

Además, ha añadido, aplica criterios "distintos" según la zona del municipio e incluye "errores" que "pueden dificultar la localización de viviendas por parte de los vecinos, los servicios de emergencias, Correos o los servicios de reparto". "No se trata de pequeños retoques aislados, sino de deficiencias que obligan a una revisión en profundidad", ha recalcado.

Además, Pascual ha criticado "la falta de información a los vecinos" durante el periodo de exposición pública, pese a que, ha incidido, el PRC solicitó en el Pleno la organización de una jornada informativa para explicar los cambios y facilitar la presentación de alegaciones, propuesta que fue rechazada por el equipo de Gobierno, ha apostillado.

También ha lamentado que el Ayuntamiento "no informara" del periodo de alegaciones a través de los canales habituales y que el plano expuesto en la cristalera municipal "ni siquiera coincide con el aprobado inicialmente, al omitir parte del municipio e incluir numeraciones y nombres de calles erróneos que no se corresponden en muchos casos con los aprobados en el Pleno".

Por todo ello, el PRC espera que el Consistorio atienda las alegaciones presentadas para que el nuevo callejero "cumpla el objetivo de ordenar el municipio, facilitando la vida de los vecinos y respetando tanto la ordenanza municipal como la identidad histórica de Meruelo".