PRC presentará alegaciones al estudio del tren a Bilbao para evitar el impacto social y que la obra acabe en Castro

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria presentará alegaciones al estudio del tren a Bilbao, aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (PSOE), para evitar el "gravísimo" impacto social e impedir que "pueda convertirse en la excusa" para que "solo se ejecute el tramo hasta Castro Urdiales".

El secretario de Organización del PRC, Jesús Ochoa, ha mantenido un encuentro con los alcaldes y representantes regionalistas de Villaescusa, Medio Cudeyo, Bárcena de Cicero, Guriezo, Ribamontán al Monte, El Astillero, Marina de Cudeyo, Hazas de Cesto, Colindres, Limpias, Liendo, Castro Urdiales, Solórzano, Ampuero, Voto y Entrambasaguas.

En la reunión les ha trasladado todo su apoyo para evitar que una obra "imprescindible" para el futuro de Cantabria pueda "arrasar buena parte del territorio y poner en riesgo viviendas y actividades económicas".

En este sentido, y "después de años de retrasos y esperas", Ochoa ha lamentado que el Gobierno de España apruebe un trazado que obliga a tirar más de 100 edificios "y hasta una iglesia", sometiéndolo a información pública sin presentación, ni comunicación previa a los ayuntamientos y con apenas un mes de plazo para presentar alegaciones.

En estas condiciones, considera que Cantabria puede ser "víctima de un engaño" y estar ante un estudio informativo "hecho para que no salga, con tramos que no tienen intención de ejecutar", y que además implica la suspensión de licencias en los municipios, "hipotecando durante 10 años todas las edificaciones y fincas afectadas".

"Es totalmente inaceptable", ha denunciado el secretario de Organización, quien ha anunciado que el PRC utilizará todas las herramientas a su alcance para garantizar que el tren a Bilbao se ejecute "tal como comprometió el Estado al anterior Gobierno de Cantabria", con un trazado que "tenga en cuenta la realidad social de los pueblos y no convierta a los ciudadanos en víctimas".

Además, ha agregado que "después de todo lo que hemos esperado, no podemos permitir ahora que este proyecto crucial se convierta en un engaño o se lleve adelante con afecciones gravísimas para familias y negocios y arrasando pueblos enteros, como ocurre con San Salvador en Medio Cudeyo".

Con este objetivo, el PRC ya está trabajando en las alegaciones que formalizará antes de que concluya el plazo establecido, centradas en garantizar la ejecución de la obra "en plazos razonables y con un recorrido alternativo y que no implique la destrucción de edificaciones y viviendas".

Ochoa ha recalcado que Cantabria "necesita una conexión ferroviaria moderna y competitiva con Bilbao", pero ha subrayado que el desarrollo de la obra "no puede ser a cualquier precio, ni mucho menos a costa del bienestar y la calidad de vida de los vecinos de los municipios por los que discurre el trazado". "Cualquier avance en materia de infraestructuras debe garantizar que los municipios mantienen su cohesión urbana, su continuidad territorial y la estabilidad social de su población", ha apostillado.

Finalmente, ha llamado al Gobierno de Cantabria (PP) a "movilizarse e implicarse junto a los ayuntamientos en la búsqueda de soluciones", porque la Comunidad Autónoma "se juega su futuro y tiene que conseguir que no sólo que la obra se haga, sino que se lleve a cabo de manera respetuosa con el territorio y con los intereses de sus ciudadanos".