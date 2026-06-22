El PRC propone modificar el POL y la Ley del Suelo para desarrollar el polígono Federico Cobo y el PCTCAN en Torrelavega

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha propuesto modificar el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la Ley del Suelo para desarrollar el polígono Morero-Solía 'Federico Cobo' en Villaescusa y el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) en Torrelavega.

Para ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha registrado dos proposiciones de ley para impulsar los cambios necesarios en ambas normas el próximo otoño y favorecer así la ampliación de la superficie industrial y el edificio multiusos que será sede del PCTCAN.

Ambas iniciativas han sido anunciadas esta tarde en el Pleno por el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, durante la interpelación al consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti (PP), sobre previsiones y calendario del Gobierno para modificar el POL para desarrollar el área Federico Cobo.

En su respuesta, el también titular de Innovación y Comercio ha indicado que "lo único" que pretende el Ejecutivo 'popular' con estas actuaciones es "defender el interés general" y desarrollar el proyecto singular de interés regional (PSIR) previsto para dicha ampliación "de la mejor manera posible".

Ha negado así que la reforma del POL tenga "nada que ver" con el proyecto Altamira para "evitar los análisis legales y medioambientales" que conlleva el centro de datos previsto en terrenos de Piélagos y Villaescusa, como "maliciosamente" -ha dicho- ha comentado el regionalista, sino que el objetivo es llevar a cabo la delimitación "más racional y positiva posible" del nuevo PSIR.

El Ejecutivo ha propuesto una modificación del POL que permitiría ampliar en un 35 por ciento -en más de 137.000 metros cuadrados- la superficie inicial de suelo productivo prevista del nuevo polígono Federico Cobo, y otra en la Ley del Suelo para posibilitar el edificio multiusos que será la sede del PCTCAN en Torrelavega.

Así lo explicó la semana pasada Arasti, que además de con Hernando se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados y ha anunciado encuentros con los portavoces parlamentarios de PSOE y VOX.

Pero este lunes, el diputado del PRC ha avanzado que su grupo ha registrado sendas proposiciones de ley, para modificar el artículo 61 de la Ley del Suelo, por el procedimiento de lectura única y urgencia, para que pueda estar aprobado en septiembre, y otra para reformar el POL, por el procedimiento ordinario, puesto que "requiere todas las garantías", y que podrá estar aprobado en octubre.

Ambas iniciativas han sido formalizadas esta tarde, tras anunciarlas en el Pleno Hernando. "Cuando el Gobierno está a las fotos, el PRC está trabajando por Cantabria. Y cuando el consejero anuncia una enmienda a la futura Ley de Vivienda, el PRC plantea la reforma tal como debe ser: en el POL que regula las actuaciones productivas", ha explicado.

De este modo, esa reforma podrá ser aprobada dentro de tres meses, "mientras el Gobierno piensa en diciembre". "Dada la incapacidad de Arasti y como la presidenta (María José Sáenz de Buruaga) no le cesa, los regionalistas hemos decidido hacer su trabajo", ha agregado el regionalista.

PROPOSICIÓN.

La proposición de ley registrada por el PRC modifica los anexos I y II del POL para incorporar esa nueva Actuación Integral Estratégico Productiva (AIEP), delimitada en una superficie de 62,6 hectáreas entre los municipios de El Astillero, Piélagos y Villaescusa.

Concebida para reforzar la capacidad de Cantabria y atraer nuevas actividades económicas en el corredor Santander-Torrelavega, ese nuevo espacio industrial amplía la disponibilidad de suelo productivo conectado con el polígono de Morero, actualmente agotado, para facilitar la expansión de las empresas ya implantadas y la llegada de nuevas inversiones, como el Campus Tecnológico Altamira anunciado por el Gobierno de Cantabria.

La propuesta regionalista plantea su tramitación por el trámite ordinario a partir de septiembre, para favorecer la participación ciudadana y las garantías ambientales necesarias.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO.

La segunda modificación legal registrada por el PRC para su trámite por el procedimiento de urgencia y en lectura única, afecta al artículo 61 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y tiene como objetivo posibilitar el desarrollo una sede del PCTCAN en Torrelavega.

La reforma pretende adaptar la ley a la evolución de universidades como "espacios estratégicos de investigación, innovación, transferencia de conocimiento, emprendimiento y colaboración con el tejido productivo".

Para ello, propone incorporar como equipamientos educativos los usos desarrollados en terrenos universitarios para fomentar el tejido empresarial y el emprendimiento, facilitando la transferencia tecnológica y de conocimiento entre las universidades y las empresas.

"Usted ha registrado lo que ha registrado después de reunirme yo con Usted y explicárselo", ha replicado a Hernando el consejero, que ha calificado de "viables y sencillas" las soluciones propuestas por el Gobierno.