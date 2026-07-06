El PRC propone transformar el túnel de Puertochico en un "espacio permanente" dedicado al Racing

Recreación del túnel - PRC

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha propuesto la creación del 'Pasaje Verdiblanco', un proyecto destinado a transformar el túnel de Puertochico en un "gran espacio conmemorativo y permanente" dedicado a la historia del Real Racing Club y al "histórico ascenso" del equipo a Primera División.

La propuesta plantea una intervención artística integral en el túnel de Puertochico y sus accesos exteriores a través de un gran mural que incluiría fotografías históricas, imágenes del ascenso y de su celebración, referencias a los grandes hitos del club, escudos históricos, fechas emblemáticas, jugadores que marcaron época y, sobre todo, el protagonismo de una afición "que nunca dejó de creer y que ha convertido al Racing en mucho más que un club de fútbol".

El concejal Vicente Nieto ha explicado que esta iniciativa nace con el objetivo de convertir "un lugar de paso en un lugar de memoria", creando un "nuevo icono urbano" para Santander "que recuerde para siempre uno de los momentos más emocionantes vividos por la ciudad en los últimos años", recorra la historia verdiblanca y reconozca el papel que el Club ha desempeñado como uno de los grandes embajadores de Santander y de Cantabria.

En su opinión, la 45ª temporada del Racing en la máxima categoría del fútbol español refleja la "dimensión histórica" de una entidad que desde hace más de un siglo forma parte de la identidad de Santander y de Cantabria, aunque para Nieto el verdadero valor de este acontecimiento "va mucho más allá del éxito deportivo".

"Lo que vivimos durante aquellas semanas fue mucho más que un ascenso. Fue una ciudad entera unida por una misma ilusión. Miles de personas llenaron las calles, compartiendo una emoción colectiva que ya forma parte de nuestra historia. Creo que Santander tiene la obligación de conservar ese recuerdo y convertirlo en patrimonio para las generaciones futuras", ha señalado.

Sobre la ubicación propuesta, el edil ha considerado que se trata de un "lugar icónico" en el recorrido que habitualmente realiza la afición racinguista, especialmente las peñas, hacia los Campos de Sport. Además, la situación actual del túnel, "deteriorado, lleno de suciedad y con una falta de mantenimiento absoluta", supone una "oportunidad perfecta" para llevar a cabo esta intervención tras una rehabilitación y transformación del espacio.

El concejal ha explicado que este proyecto ya ha sido ejecutado "con éxito" en otras ciudades como Liverpool, Nápoles, Bilbao o Dormunt y ha subrayado que 'Pasaje Verdiblanco' debe aspirar a convertirse en un "nuevo símbolo de la ciudad" y el "primer museo urbano permanente dedicado al Real Racing Club", ya que contribuirá a enriquecer el patrimonio urbano de la ciudad, generando un nuevo espacio de interés cultural, turístico y social.

"No proponemos únicamente decorar un túnel, sino crear un lugar que con el paso de los años siga emocionando a quienes lo atraviesen. Las grandes ciudades saben conservar aquellos momentos que las definen. Santander tiene la oportunidad de hacerlo con uno de los acontecimientos más felices de su historia reciente".

De esta manera, los regionalistas presentarán una moción de cara al Pleno de este mes de julio en el que pedirán la convocatoria de un concurso público de ideas, dirigido a artistas, arquitectos, diseñadores y creadores, para seleccionar la propuesta artística que mejor represente la historia del Real Racing Club, el sentimiento de su afición y su estrecha vinculación con Santander.

También, la creación de un grupo de trabajo en el que estén representados el Ayuntamiento, el Club y la Federación de Peñas Racinguistas, así como profesionales del ámbito cultural, artístico e histórico de la ciudad y especiales en patrimonio y arte urbano, y la búsqueda de un modelo de financiación público-privada, promoviendo la colaboración con empresas, entidades e instituciones comprometidas con Santander y con el Racing, para que el impacto económico para las arcas municipales sea "el menor posible".

Por ello, Nieto ha hecho un llamamiento al conjunto de la Corporación para que esta iniciativa pueda salir adelante desde el consenso y entendiendo que "trasciende cualquier diferencia política".

"'Pasaje Verdiblanco' no pertenece a un partido político, sino a los miles de santanderinos que sienten el Racing como una parte de su vida y a una ciudad que tiene la oportunidad de crear un nuevo icono, un lugar donde la memoria, la cultura y el orgullo colectivo permanezcan para siempre", ha concluido.