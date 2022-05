PRC y PSOE rechazan una moción del PP que pide dar solución al hospital de Laredo porque "llega tarde"

El Parlamento pide al Gobierno, con el voto a favor de todos los grupos salvo Vox, una estrategia para eliminar los productos de plástico en los centros sanitarios

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, han rechazado en el Pleno de este lunes con la mayoría absoluta que suman en la Cámara una moción del PP que pedía una solución ante el déficit de profesionales del hospital de Laredo que no sea "un parche", como los 'populares' consideran que es la que se ha adoptado, mientras que regionalistas y socialistas consideran que la iniciativa "llega tarde".

En este sentido, las diputadas Ana Obregón (PRC) y Noelia Cobo (PSOE) han recordado que se ha contratado a 11 médicos para Laredo y se ha acordado el traslado de anestesistas de Valdecilla, sin que "nadie se vea forzado" a acudir al hospital comarcal.

Además, han aclarado que el traslado de profesionales de Valdecilla es "una primera medida" con la que ya "tenemos una solución para los próximos meses", pero que se trabaja en medidas más a medio y largo plazo

Asimismo, han reiterado las palabras del consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), insistiendo en que la falta de profesionales en el ámbito sanitario es un problema de todo el país, y que en el centro pejino se ha agudizado de forma "coyuntural", por permisos laborales, bajas, etcétera.

Y ante las críticas de la oposición, cuyos partidos (PP, Cs y Vox) sí han apoyado la moción, han asegurado que "no se está desmantelando nada", y que por el contrario la plantilla del hospital de Laredo ha crecido un 13% en los últimos 5 años y cuenta ahora con 152 médicos a los que se suman los 11 nuevos.

Así, Obregón y Cobo han calificado la iniciativa del PP de "totalmente partidista y demagógica" y han pedido que "no den lecciones" cuando las listas de espera quirúrgicas eran "superiores a las actuales" en la etapa de Gobierno de los 'populares'.

Lo han rebatido así después de que tanto PP como Cs hayan criticado que Cantabria tiene la tasa de lista quirúrgica más alta de España, en 23,73 personas en espera por cada 1.000 habitantes, 8,34 puntos superior a la media del país.

Además, el diputado del PP César Pascual, que ha defendido la moción, ha dicho que "lo de que nadie se ve forzado a ir a Laredo es una broma macabra", porque lo que se les ha ofrecido a los anestesistas es "o vas a Laredo, o no hay contrato".

Y ha incidido en que para acordar las órdenes de movilidad de los profesionales "se ha contado con determinados sindicatos, pero no con el que representa a los facultativos". De hecho, el Sindicato Médico anunció que impugnaría las órdenes, porque es "vestir un santo y desvestir a otro".

La moción del PP que no ha salido adelante pedía, en resumen, un plan para "redefinir el futuro del hospital" en base a su cartera de servicios y ajustándose a su población, que reconoce que es "muy difícil de cubrir" por comprender tanto zonas rurales como de costa y población joven y envejecida. Así, reclamaba al Gobierno "planificar" y no limitarse a "delegar lo que es su responsabilidad en grupos de trabajo" ni a poner "un parche".

ELIMINAR EL USO DE PLÁSTICO

Más suerte ha corrido otra iniciativa llevada al Pleno de hoy por el PP, en este caso una proposición no de ley que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, y con la que el Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a desarrollar una estrategia para eliminar los productos de plástico de un solo uso en los centros sanitarios de la región.

El diputado César Pascual ha explicado que esta iniciativa busca poner en marcha sistemas sustitutivos de papel o cartón procedente de madera extraída de bosques medioambientalmente certificados como sostenibles, para reemplazar los millones de recipientes y envases de plástico de un solo uso que se utilizan en los centros sanitarios.

En este caso la mayoría de grupos han reivindicado la necesidad de reducir el consumo de plástico y desde PRC y PSOE han señalado que ya está dentro de la estrategia del Gobierno y del Servicio Cántabro de Salud (SCS); mientras que desde Vox han apuntado que los productos biodegradables son más caros y no suponen una mejora de la asistencia a los pacientes, porque de lo contrario ya habrían sustituido a los actuales.



HELIPUERTO DE VALDECILLA

Y desde Vox han llevado hoy a la Cámara otra moción para impulsar la construcción del helipuerto en Valdecilla, con la que todos los partidos están de acuerdo para mejorar la calidad asistencial, pero que no ha salido adelante.

Y es que la iniciativa pedía al Gobierno presentar la ubicación del futuro helipuerto en el plazo de tres meses, algo con lo que no están de acuerdo PRC y PSOE ya que es un asunto en el que "no podemos precipitarnos" y, como apuntó la semana pasada en el anterior Pleno el consejero de Sanidad, aún se están estudiando nuevas ubicaciones alternativas a la que se venía barajando sobre la Torre C de Valdecilla.