El PRC se queda solo en la defensa del Museo del Hojaldre en el edificio de Baldomero Iglesias

La Corporación pide al Gobierno controlar a los lobos del Dobra tras los últimos ataques y retomar el centro de FP de Viérnoles

TORRELAVEGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la Corporación de Torrelavega salvo el PRC han aprobado una moción que deja patente su rechazo a ubicar el Museo del Hojaldre proyectado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en el edificio municipal de la plaza Baldomero Iglesias que fue sede de los Servicios Sociales.

En general, todos los grupos han opinado que ese inmueble ofrece una "oportunidad" para albergar diferentes servicios municipales que ahora se encuentran repartidos por la ciudad, lo que facilitaría las gestiones a los ciudadanos y supondría un ahorro en alquileres de sedes, aunque el PRC ha defendido que solo pretende utilizar una parte del edificio.

Los 'populares' han presentado la moción y han sostenido que el Pleno dio el visto bueno al Plan de Sostenibilidad con un expediente "incompleto" y aprobando ubicar el museo en un edificio de titularidad municipal, pero sin saber que se trataba del citado inmueble.

Sin embargo, el concejal de Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez (PRC), ha asegurado que el expediente se podía consultar y ha advertido que no ejecutar lo acordado pondría en riesgo los fondos europeos logrados.

Además del rechazo de la oposición también se ha encontrado el de sus socios, los socialistas, que dicen "sí" al museo "pero no en Baldomero Iglesias", como ha indicado el portavoz, José Luis Urraca.

CENTRO DE FP DE VIÉRNOLES

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, sin el apoyo del PP, Vox y Torrelavega Sí, una moción conjunta de PRC, PSOE e Izquierda Unida-Podemos que muestra su rechazo a la "cancelación" del proyecto para construir un Centro Integrado de Energía y Agua en Viérnoles e insta al Gobierno regional (PP) a retomarlo.

Inicialmente la moción, impulsada por los socialistas, llevaba también la firma de Vox, pero la ha retirado tras manifestar el PP que no se le ha ofrecido sumarse y denunciar que se le ha hecho "un cordón sanitario", atribuyéndolo a "una estrategia muy clara del PSOE". Algo que desde Vox han dicho que desconocían y que les ha llevado a cambiar de postura y abstenerse porque consideran que se ha usado la iniciativa "para atacar al PP y al Gobierno. Ese no es el espíritu con el que la firmamos".

Torrelavega Sí tampoco se ha sumado porque ve "electoralismo puro y duro" y además cree que "hay que ser mucho más exigentes".

Los grupos firmantes de la iniciativa han defendido que se trata de un proyecto "bueno" para la comarca y creen que descartarlo es "un grave error de planificación y de visión de futuro", así como una decisión "injustificada".

Los 'populares', por su parte, han reiterado los argumentos ofrecidos por la Consejería de Educación, que consisten en que los datos "no avalan" un centro de estas características dado que no habría suficiente demanda de alumnos y éstos no podrían titular por falta de empresas para cursar la formación.

La Corporación también ha sacado adelante otra moción que ha vuelto a dividir a los socios de gobierno a la hora de mostrar su rechazo a las medidas de "sobreprotección" del lobo e instar al Gobierno de Cantabria a tramitar con la máxima celeridad el expediente de daños para garantizar una compensación económica justa a los ganaderos afectados del municipio.

La moción ha partido de Vox y ha recabado el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido, e IU-Podemos que ha votado en contra. Se ha debatido en el Pleno tras las quejas de vecinos afectados por ataques una manada en la zona del Monte Dobra. De hecho, varios perjudicados de La Montaña han estado presentes en la sesión durante el debate.

Igualmente, al comienzo del Pleno han estado miembros de la plantilla de Policía Local, que ya avanzaron que acudirían a cada sesión con sus pancartas hasta que el Ayuntamiento diera respuesta a sus reivindicaciones de mejora de condiciones laborales.

Al contrario que las anteriores, se ha rechazado otra moción de Vox en defensa del sector productivo de Torrelavega que pedía, entre otras cosas, revocar el 'acuerdo por una ciudad verde' aprobado en enero. Algunos portavoces han tildado la iniciativa --que solo ha recabado el apoyo del PP-- de "irresponsable" o "negacionista" con el cambio climático, ya que ligaba la pérdida de competitividad a "imposiciones" medioambientales como las que recoge el Pacto Verde Europeo o las Zonas de Bajas Emisiones.

Mientras, se ha aprobado --con el apoyo de todos los grupos salvo Vox e IU-Podemos-- la concesión de la distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad a Jorge Oliveira, que fue director de la planta de Solvay de Barreda de 2014 a 2024 y continúa como director general de la multinacional química belga en España y Portugal.

ORDENANZA DE ESPECTÁCULOS

Además, la Corporación ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de forma mayoritaria, y con la vista puesta en mejorarla en el periodo de alegaciones que se abrirá ahora.

Una aprobación relevante ya que ha tardado unos ocho años en maerializarse --fue en 2017 cuando el Pleno acordó redactarlo--, de modo que ha concitado el apoyo del equipo de Gobierno PRC-PSOE, del PP y de Torrelavega Sí, mientras que Vox e IU-Podemos se han abstenido.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla (PSOE), ha llamado a los concejales a "sentirse orgullosos porque, a pesar de que ha tardado, por fin tenemos una ordenanza" que no ha sido fácil, ya que por primera vez regula un ámbito en el que no existe normativa en otros ayuntamientos de Cantabria.

Además, afecta a partes "con intereses encontrados", pues sirve para dar "garantía jurídica" a quienes organizan eventos y a la vez trata de compatibilizarlos con el descanso de los vecinos.

Así, la ordenanza establece las condiciones de estos eventos extraordinarios, como el número máximo a celebrar --doce al año por cada organizador-- y el horario de los mismos: los jueves hasta las 22.00 horas; viernes y sábados hasta las 23.00; y domingos o festivos víspera de días laborables hasta las 16.00.

También define las actividades complementarias de 'baja intensidad' o 'bajo riesgo', como amenizaciones musicales durante servicios de hostelería que no requerirán autorización municipal, solo comunicación previa. Y se incorpora la declaración responsable como vía para agilizar procedimientos.

"Ha tardado más de lo que quisiéramos", pero ha sido "compleja", ha incidido la concejala socialista, que ha explicado que lo que pretende la ordenanza es favorecer el desarrollo de eventos en la ciudad, clarificar y unificar los requisitos para celebrarlos.

Además, ha destacado la posibilidad de mejora que existe en la fase de exposición pública que se abrirá tras la aprobación inicial --pese a que ya ha contado con participación de grupos, comisiones de fiestas y diferentes entidades--, ya que "cualquier normativa, sea nueva o vieja siempre es mejorable".

De hecho, los 'populares' han explicado que la han apoyado "por responsabilidad" y porque es "importante" tener esta ordenanza, pero aprovecharán el periodo de alegaciones para trasladar algunas propuestas que plantearon y que el equipo de Gobierno no ha introducido. Por ejemplo, propondrán ampliar "un poco" el horario de eventos permitido los domingos.

Mientras, Vox se ha abstenido porque encuentra aspectos que "no acaban de convencer" al grupo e IU-Podemos porque "la ordenanza lleva siendo urgente mucho tiempo y lo han dejado pasar", ante lo que ha dado las gracias al colectivo En Torrelavega No Se Toca, que lleva "años luchando" por que se sacara adelante.