El PRC reivindicará para Cantabria un Centro de Tecnificación del Surf

Publicado 06/04/2019 14:13:50 CET

Revilla destaca el "auge" de esta disciplina, que será olímpica a partir de Tokyo 2020 y trae a Cantabria unas 45.000 personas al año

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) reivindicará la instalación en Cantabria del primer Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) del Surf de España en un momento en el que este deporte está "en auge" y a las puertas de convertirse en deporte olímpico: lo será por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Así lo han anunciado hoy el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y el candidato regionalista al Congreso de los Diputados, José María Mazón, acompañados por el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, y por José María Fuentes-Pila, secretario general del PRC de Santander y candidato a la Alcaldía.

Han participado también representantes de esta disciplina, como el presidente de la Federación Cántabra de Surf, Óscar García; el presidente del Club Obsession A2 y organizador de la 'Vaca Gigante', Pedro García, y el propietario de 'WetCube', Carlos Martínez.

Mazón ha destacado lo "importante" que es para Cantabria "influir en el Gobierno", para ámbitos como las infraestructuras y las conexiones, pero también para otras "desconocidas pero que nosotros tenemos que hacer llegar", como el CETD del Surf.

"No sólo es el tren y las carreteras, el Gobierno central todavía tiene muchas competencias y como nosotros no tengamos peso en Madrid no vamos a conseguir que las traigan para Cantabria", ha dicho al respecto.

45.000 PERSONAS AL AÑO

Por su parte, Revilla ha incidido en el "absoluto auge" de esta disciplina deportiva, que es un "activo muy importante" para Cantabria, un "sitio privilegiado" en este ámbito, al que, se calcula, llegan 45.000 personas para practicarla.

"Es un activo a potenciar, para que no solamente vengan a Cantabria a ver los Picos de Europa, a esquiar en Brañavieja, a ver las Cuevas de Altamira, a ver pueblos como Santillana del Mar, Comillas y Castro, sino a practicar un deporte que está calando en la juventud y en muchísima gente", ha apuntado.

Además, ha destacado la "gran ventaja" competitiva que constituye hoy la conexión aérea con muchos lugares de Europa, a través del aeropuerto Severiano Ballesteros. "Tenemos aviones, cosa que antes no había, ahora pueden venir de media Europa a precios módicos a hacer surf", ha dicho al respecto.

Por todo ello, ha asegurado que el PRC, cuando obtenga representación en el Congreso y en el Senado, reivindicará el CETD del Surf para Cantabria.

EL EJEMPLO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Para el secretario general de los regionalistas, el surf es hoy ya una industria importante en algunas localidades cántabras, como Ribamontán al Mar. Precisamente, se ha referido a su alcalde, el regionalista Francisco Asón, como una persona "pionera", que "captó el potencial" de este deporte y lo "aprovechó".

Según el balance económico realizado por el Consistorio, en 2018 este deporte tuvo un impacto económico de 4,3 millones de euros en el municipio generó 161 empleos directos.

En su intervención, Asón ha constatado el "potencial tremendo" de este deporte y la "muy buena" aceptación de las iniciativas puestas en marcha para fomentarlo. Además, ha destacado que se ha conseguido que la afluencia de gente no se reduzca al periodo estival, sino ampliarla a "primavera y otoño". "Ha sido fantástico", ha enfatizado.

Por último, Fuentes-Pila se ha mostrado "encantado" de que esta "apuesta decidida" del PRC "se eleva a Madrid", porque el surf ha de estar "en la agenda del turismo deportivo", que genera muchísimo "retorno a los ciudades". Además, cree que es una "oportunidad para Santander", ciudad que, considera, ha desaprovechado "sus capacidades naturales".