El PRC sigue dispuesto a negociar los presupuestos "si le llama" el PP, aunque mantiene sus condiciones

Archivo - Miembros de la comisión negociadora del PRC sobre los presupuestos - PRC - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PRC sigue "en disposición" de negociar unos nuevos presupuestos para Cantabria "si les llama" la comisión negociadora del PP o la propia presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, aunque mantiene las condiciones previas ya planteadas.

Así lo ha indicado este jueves, a preguntas de la prensa, la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, después de que Buruaga haya asegurado que está "abierta al diálogo" si se produce "un cambio" en los regionalistas y pongan "una serie de propuestas concretas, viables y razonables encima de la mesa".

Aunque reconoció que todavía no ha habido ningún contacto con el PRC, Buruaga apuntó a febrero, cuando comience el periodo de sesiones en el Parlamento.

Sin embargo, en el PRC "ya no hay tanto optimismo" esta posibilidad. "Realmente nosotros no necesitamos que empiece el periodo de sesiones en el Parlamento para hablar de los presupuestos con el Gobierno", ha replicado Fernández.

Ha insistido que los regionalistas han estado "en disposición" de negociar desde que salió adelante la enmienda a la totalidad que hizo que el proyecto de presupuestos fuera devuelto al Ejecutivo regional y aún lo están.

En cuanto a la posibilidad de retomar las conversaciones señalada por Buruaga, Fernández le ha replicado: "Que los inicie si quiere. Siempre estamos en disposición de tener contactos".

Además, ha insistido en aclarar que en el PRC "no ha habido un cambio de actitud" en cuanto a su disposición a negociar las cuentas y ha recordado que los regionalistas han aprobado dos presupuestos a este Gobierno (los de 2024 y 2025), incluyendo propuestas del partido que "luego, lamentablemente, muchas de ellas no se han cumplido".

Fernández ha asegurado que, si se finalmente se reinician los contactos si se garantiza el cumplimiento de las condiciones aprobadas por la Ejecutiva regionalista --y que el PP rechazó al considerar que algunas estaban "cumplidas" y otras eran "imposibles"--, el partido tiene propuestas que presentar de cara a los presupuestos "y un proyecto para Cantabria".

EL PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA FRANCISCO ASÓN, SIN RESOLVER

También ha sido cuestionada por el procedimiento disciplinario que está en marcha contra el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, por sus "reiteradas" declaraciones en los medios de comunicación en las que criticaba que el partido no hubiera apoyado los presupuestos y que, a juicio del PRC, "menoscaban la imagen del partido". Por ello llevó el asunto al Comité de Garantías para que establezca si hay "motivación suficiente" para incoar expediente disciplinario al veterano regidor.

Fernández ha explicado que se está siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos, que, en este caso, incluye una audiencia con el propio Asón y la elaboración de informes sobre lo ocurrido. "Creo que hay un tiempo marcado en los estatutos de dos meses que incluso se puede prorrogar", ha comentado.

"Cuando termine su trabajo llevará una propuesta a la Ejecutiva, que tomará la decisión", ha apuntado Fernández, que ha indicado que el Comité de Garantías "trabaja de manera independiente".

Fernández ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que ha presentado, junto a otros miembros del partido, las alegaciones presentadas por el PRC al nuevo mapa del transporte por carretera de Cantabria.

El PRC TRABAJARÁ "DESDE LA OPOSICIÓN" EN VOTO

Allí también ha sido cuestionada por lo ocurrido en Voto, cuando el popular Santiago del Campoo recuperó el martes por sorpresa la Alcaldía y no la regionalista Natalia Sánchez, tal y como estaba previsto en virtud del acuerdo que mantenía con la Agrupación Vecinal por Voto (AVV) a raíz de la moción de censura que presentaron en junio de 2024 contra el 'popular' y que hizo alcalde al independiente Francisco Maza.

Sánchez, hasta ahora primera teniente de alcalde, debía dar relevo a Maza pasado un año y medio. Sin embargo, el voto nulo del otro edil de AVV, David Nieto, aupó a Del Campo de nuevo a la Alcaldía.

Tras lo ocurrido, Fernández ha reivindicado el "trabajo muy duro" que los regionalistas han realizado durante el tiempo que han estado en el equipo de Gobierno en coalición con Agrupación Vecinal por Voto y ha asegurado que ahora lo que toca es seguir haciéndolo "desde la oposición".

Además, ha deseado que, "por el bien de los vecinos", el alcalde popular trabaje por Voto y ha criticado que durante todo este tiempo el Ejecutivo regional haya tenido los proyectos de este municipio "en el cajón".

FUTURO CONGRESO DEL PARTIDO

Además, cuestionada si hay previsto un congreso extraordinario en el partido para dedidir si se separan las figuras de secretario general --actualmente Miguel Ángel Revilla-- y del candidato electoral --Paula Fernández--, ésta ha indicado que en este momento "eso todavía no toca".

"Partido a partido", ha aseverado la regionalista, que ha señalado que los estatutos del partido marcan la celebración de un congreso en el último trimestre del año.