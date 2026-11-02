El PRC urge al PP a sentarse a negociar sus enmiendas para sacar adelante la Ley de Vivienda

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SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha urgido al Ejecutivo autonómico (PP) a sentarse a negociar las enmiendas del PRC para poder sacar adelante la Ley de Vivienda de Cantabria.

Así lo ha manifestado Hernando este lunes en el Pleno durante el debate de una iniciativa de Vox, que ha sido rechazada por todos los grupos, en la que se instaba al Gobierno regional a retirar el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación, e iniciar un proceso de diálogo para desarrollar una ley tomando como referencia los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones (PP y Vox) en otras comunidades autónomas.

Hernando ha censurado que la propuesta de Vox pide que se retire una ley que se está tramitando en la Cámara y "la sustituya por una negociación a puerta cerrada".

Según ha indicado, como ya valoró su grupo, el proyecto de Ley de Vivienda era "insuficiente, limitado" y "carecía de ambición". Sin embargo, ha indicado que se decidió "enmendarlo, no retirarlo".

Unas enmiendas, ha explicado, dirigidas a aumentar la oferta, bajar los precios, fijar población y favorecer a los jóvenes y a las clases medias el acceso.

De esta forma, Hernando ha aprovechado la ocasión para reclamar a los 'populares' que negocien las enmiendas del PRC. "La ley lleva un año aquí, ¿cuándo demonios van a llamar al Partido Regionalista para negociar sus enmiendas? ¿Cuándo lo van a hacer? Porque ya saben ustedes, 15 votos no sacan adelante esa ley", ha trasladado.

"Si ustedes quieren que esa ley salga adelante, como queremos los regionalistas, llamen, acepten nuestras enmiendas, y la ley podrá salir adelante", ha sentenciado.

NO A RETIRAR LA LEY DE VIVIENDA

Precisamente, el resto de grupos ha coincidido en defender la presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda en lugar de retirarla.

Desde el PP su portavoz, Juan José Alonso, ha opinado que la propuesta de Vox es "indefendible" y "nada más que escenifica su falta de interés" dado que "no ha sido capaz de redactar ni una sola propuesta concreta".

Así, ha subrayado que para llegar a acuerdos es "fundamental" presentar enmiendas, como han hecho los demás grupos de la oposición.

"Llegaremos o no a un acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda, pero tengan por seguro que este Gobierno va a seguir actuando impulsando la vivienda en régimen de propiedad o en alquiler, como lo demuestra el Presupuesto también presentado para 2027 el pasado viernes, porque el Gobierno de la presidenta Buruaga hace su trabajo, trae leyes a este Parlamento para que se debatan, se maticen, se discutan y se llegue a acuerdo en beneficio de todos los cántabros", ha manifestado.

Por su parte, el diputado del PSOE Pablo Zuloaga ha denunciado que la "prioridad nacional" de Vox es "convertir el acceso a la vivienda en una frontera entre personas, en una guerra de derechos". Para Zuloaga, es "compatible" proteger a los propietarios y, al mismo tiempo, a las familias que no pueden acceder a un hogar.

Según ha señalado, la Ley de Vivienda es "mejorable", por esta razón desde su grupo han presentado enmiendas. "Retirar una ley no pone una vivienda más en el mercado, no reduce el alquiler, no ayuda a un joven a emanciparse, no da una solución a ninguna familia de Cantabria y enfrentar a los ciudadanos unos contra otros tampoco", ha sostenido.

Según ha argumentado el diputado de Vox Armando Blanco, el objetivo de su proposición no de ley (PNL) es avanzar en un "frente común" para "frenar esta izquierda sin escrúpulos y sin principios que representa el Gobierno fallido del psicópata de Sánchez", "devolver el sentido común a los mercados y poner fin a esta escalada de precios que está afectando a la vivienda".

Para la formación, "la protección de los más vulnerables no puede convertirse en excusa para desproteger a las víctimas de la okupación".

"Nos encontramos ante un texto mejorable, poco centrado en la construcción práctica y real de vivienda y con una débil defensa de la propiedad privada", ha valorado Blanco, que ha avanzado al PP que, aunque vote en contra de su propuestas, seguirá "con las puertas abiertas para conseguir la mejor Ley de Vivienda de Cantabria lo antes posible".

FIBROMIALGIA

Por otro lado, en la sesión plenaria, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, se ha aprobado una moción de Vox que insta al Gobierno a culminar los trabajos del grupo multidisciplinar sobre fibromialgia y aprobar, publicar e implantar en el Servicio Cántabro de Salud la actualización del protocolo de atención y diagnóstico precoz de la enfermedad antes del Pleno del 29 de marzo, último de la legislatura.

También solicita que se remita las conclusiones del grupo a la Comisión de Salud de la Cámara y a poner en marcha en el primer trimestre de 2027 un programa específico de formación y actualización dirigido a los profesionales de Atención Primaria, y contar para ello con la Asociación Cántabra de Fibromialgia (ACEF).

La iniciativa ha recabado los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y PRC que han presentando sendas enmiendas que han sido rechazadas.

Desde Vox han recordado que en mayo de 2025 la Cámara aprobó una PNL para la puesta en marcha del plan contra la fibromialgia y han lamentado que tras 16 meses "todo sigue igual", crítica que han compartido PSOE y PRC.

Por su parte, el PP, que ha reconocido el retraso en el cumplimiento del mandato, ha defendido que la Consejería de Salud "ha tenido que partir de cero" porque después de ocho años de gobierno de regionalistas y socialistas "no había nada".

VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL

Asimismo, ha salido adelante una PNL que ha partido del PRC para instar al Gobierno a reforzar el apoyo económico a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y mejorar sus medios y condiciones.

La iniciativa, modificada en parte por una enmienda del PSOE, ha contado con el voto en contra del PP y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y con la abstención de Vox, algo que, con el reparto de escaños en la Cámara, hubiera hecho decaer la iniciativa.

Sin embargo, la ausencia de la diputada 'popular' y alcaldesa de Santander, Gema Igual, que no ha podido participar en la sesión por encontrarse en el Pleno municipal, ha hecho que ésta salga adelante.

El PRC cree que, pese a su aprobación, "no se va a cumplir", algo que considera una "lástima" porque, según ha señalado, la iniciativa recoge las necesidades trasladadas por las propias agrupaciones de voluntarios.

En ella, se urge al Gobierno a modificar antes de que acabe el año el decreto que regula las organizaciones de voluntariado de Protección, que fue aprobado en 2021 durante la etapa del bipartito PRC-PSOE y que, aunque fue "un gran avance" en su día, necesita "actualizarse" y corregir "cosas que fallan".

Aunque tanto PP y Vox han puesto en valor la labor "altruista" de los voluntarios de Protección Civil ninguno de los dos han apoyado la iniciativa del PRC, algo que ambos han justificado, al menos parcialmente, por el tinte partidista que aprecian en ella.

En el PP opinan que ésta "tiene mucho de política" y creen que, de hecho, lo que se reclama responde o bien a "una urgencia política" del PRC o a una "mala praxis legislativa" cuando gobernaba o, si no, a "ambas cosas a la vez".

Además, sostiene que, "en todo caso, las modificaciones pretendidas no se entienden sin una complementaria regulación del marco regulatorio más amplio al afectar competencias estatales".

Y Vox ha acusado al PRC de haber hecho un "uso partidista y clientelar" de estas agrupaciones y de haberlas "caciqueado" a lo largo del tiempo en determinados ayuntamientos, una afirmación que los regionalistas han censurado y que ven como un insulto a los integrantes de las mismas.