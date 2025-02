El PRC ve "inadmisible" la propuesta de adecuación salarial para los docentes y la abordará con el PP en abril

Insiste en que "hay dinero" para aplicar la subida que pide la Junta de Personal e insta a Educación a negociar "en serio"

El PRC considera que la propuesta de adecuación salarial trasladada por la Consejería de Educación a la Junta de Personal Docente, que plantea una subida de 90 euros desde septiembre de 2025 y en los dos siguientes cursos, "no es admisible", ya que "hay dinero" para afrontar la reivindicación de estos profesionales, que piden un aumento lineal hasta alcanzar los 325 euros en ese periodo.

Los regionalistas mantienen la postura de que, si el Gobierno (PP) no acomete la adecuación salarial desde este año, no contará con su apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 --como sí lo ha tenido para los de 2024 y 2025--. De hecho, llevará el asunto a la comisión de seguimiento de los presupuestos entre PP y PRC, que se reunirá por primera vez "a principios de abril" para valorar el grado de ejecución de los acuerdos.

Así lo ha dado a conocer este martes el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Junta de Personal Docente, acompañado por la responsable del partido en materia educativa, María Teresa Noceda.

Una reunión que ha sido "muy productiva", según Hernando, pero de la que han salido "un poco sorprendidos ante las propuestas que el Gobierno les ha planteado" en su última propuesta, el pasado viernes.

"No es admisible una propuesta para recuperar 90 euros en tres años". "No es razonable plantear que sean los tiempos de recuperar ese dinero a partir del año 2026, y no es admisible que se haya olvidado la retroactividad del año 2024 y de todo el 2025", como tampoco "se pueden imponer condiciones como las cuestiones relacionadas con la salud de los profesores para poder incrementar las cantidades que los docentes van a cobrar", ha denunciado.

Respecto a otros puntos de la propuesta como los pluses para la escuela rural y otras áreas, está de acuerdo pero si son al margen de esa adecuación salarial.

Hernando ha recalcado que "hay dinero en el Presupuesto" para abonar este año a los docentes los 110 euros que piden de adecuación salarial correspondiente desde septiembre de 2024 y todo el año 2025, pago que ascendería a unos 14 millones de euros. "Que no nos engañen".

Por ello, cree que "hay que volver a las reivindicaciones" iniciales de la Junta de Personal y "hay que sentarse a negociar de verdad", teniendo en cuenta que, además, el Parlamento aprobó por unanimidad una iniciativa que insta al Gobierno a llegar a un acuerdo con los docentes en este sentido.

En este sentido, el partido ha trasladado que, "si hacen falta más iniciativas, se harán", porque "los docentes tienen que tener claro que el PRC está con ellos" en lo que considera que es una reclamación "justa".

La Junta de Personal Docente ha avanzado que seguirá trabajando para "acercar posturas" en la negociación con el Gobierno. En concreto, está a la espera de que Educación "mueva ficha", pues en el último encuentro del viernes le trasladó que se volverían a reunir "en menos de 15 días".

La presidenta de la Junta, Rus Trueba, ha agradecido a los regionalistas su respaldo tras la reunión y ha deseado poder conseguir la adecuación salarial que reclama el colectivo gracias a "todos los apoyos" que están recibiendo y a la implicación de los docentes, como "se pudo ver" en la manifestación del pasado sábado.