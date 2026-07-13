PRC y @VIP concurrirán juntos a las elecciones municipales en Piélagos

Susana Iglesias y Luis Sañudo en un acto municipal - PRC

PIÉLAGOS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria ha cerrado un acuerdo para integrar en sus filas a la Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos (@VIP) y concurrir juntos a las elecciones municipales de 2027 bajo las siglas del PRC.

El acuerdo ha recibido ya el respaldo del Comité Local regionalista y de la formación independiente, culminando el proceso de negociación desarrollado por los portavoces y concejales Susana Iglesias y Luis Sañudo.

Iglesias ha destacado que este acuerdo "culmina años de trabajo en una misma dirección", que se ha mantenido desde el paso de las dos organizaciones a la oposición en 2023 frente a la mayoría absoluta del Partido Popular.

"Cada incorporación fortalece un proyecto abierto e integrador que reúne distintas sensibilidades en torno a una misma forma de entender la política municipal, basada en la cooperación y el diálogo", ha explicado.

En la misma línea, Luis Sañudo ha indicado que su integración en el PRC permitirá "aunar esfuerzos para reforzar el trabajo conjunto por el bien de Piélagos", dado que ambas siglas comparten "la misma visión sobre las prioridades del municipio y la necesidad de devolver la voz y la participación a los vecinos".