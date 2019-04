PRC vive un "día histórico" al conseguir un diputado, que confía en que sea "llave"

Actualizado 29/04/2019 9:36:31 CET

Revilla espera que Pedro Sánchez cuente con el PRC "y no con Bildu" para conformar la mayoría en la Cámara baja

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria, liderado por Miguel Ángel Revilla, ha logrado una "auténtica heroicidad" en estas elecciones generales al conseguir entrar en el Congreso de los Diputados con un representante, que además confía en que sea "llave" para la formación de un nuevo gobierno "progresista".

Así lo ha señalado el líder del partido, Miguel Ángel Revilla, una vez que el escrutinio ha alcanzado el 90% y que, matemáticamente, era ya imposible que el PRC no lograse ese ansiado sillón en el Congreso, que ocupará José María Mazón, exconsejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria y que lleva junto a Revilla desde 1995.

Revilla ha señalado que este 28 de abril de 2019 se ha convertido en el "día más importante de la historia del Partido Regionalista" al conseguir un diputado en la tercera vez que el PRC se presenta a las elecciones generales --ya lo hizo en 1993, con el propio Revilla como cabeza de lista, y en 2011, con Francisco Javier López Marcano de candidato--.

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria ha considerado la obtención del diputado como "algo extraordinario", más cuando antes del inicio de la campaña "mucha gente" no sabía que el partido concurría a estos comicios nacionales, y los regionalistas han tenido que realizar una intensa campaña electoral para explicar a "que no se elige al presidente sino a unos diputados que después elegirán al presidente".

"Sacar el diputado es el mayor éxito en la historia del partido, mucho más valorable que cuando el 26 de mayo ganemos las elecciones, que las vamos a ganar. Esto tiene mucho más mérito y es mucho más difícil", ha ensalzado Revilla, que ha señalado que en esta campaña el PRC ha tenido que luchar contra "polarización izquierda-derecha" y lo ha conseguido "gracias a que tenemos un gran partido estructurado desde la pedanía más pequeña hasta las grandes ciudades".

Un trabajo de "todos" los integrantes del partido que "se han volcado con Mazón, una persona queridísima entre los regionalistas y a partir de ahora por todos los cántabros", ha augurado Revilla, que ha asegurado que, gracias al diputado del PRC, "Cantabria tendrá voz propia en el Congreso".

"Mazón es el hombre de todos ahora", ha espetado el líder regionalista y presidente de Cantabria, que ha reivindicado el logro del PRC "ante una misión que parecía casi imposible" pero que hoy ya es una realidad y, por ello, ha confiado en que en próximas elecciones generales el partido pueda ir aumentando su representación en Madrid.

Algo que también confía en conseguir en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. "Solo nos queda otra cosa por conseguir, pero esa es fácil, y es ganar las elecciones en Cantabria, que es una espina personal, pero eso va a ocurrir el día 26", ha enfatizado.

DAR A CANTABRIA LA VOZ QUE "NUNCA" HA TENIDO

Por su parte, Mazón, al que Revilla ha definido como un "hombre serio, educado, preparado y que irá a Madrid a hablar pero sin insultar ni convertir aquello en una jaula de grillos", ha agradecido el trabajo realizado por todos los integrantes del partido, desde los militantes hasta los alcaldes, para que él hoy sea ya diputado nacional.

Ha mostrado su satisfacción por la "gran participación" que ha habido en estos comicios, con un 78% en Cantabria, y ha agradecido a "los cántabros que han votado al PRC" y se han dado cuenta de que "existíamos" en estas elecciones, en gran parte, ha dicho, gracias a que los regionalistas "contamos con la figura de Miguel Ángel Revilla".

Mazón ha destacado que defenderá a Cantabria en el Congreso donde "nunca ha tenido voz" y a partir de ahora la gente verá como se reivindican en la Cámara baja las necesidades y demandas de esta tierra. "Es algo que me llena de emoción y espero no defraudar a nadie", ha dicho, al tiempo que ha confiado en "lograr muchos beneficios para Cantabria".

El ya diputado del PRC se ha acordado en su intervención de la cabeza de lista del partido al Senado, Rosa Valdés, que no ha salido elegida aunque ella misma le ha restado importancia y ha destacado que "lo importante" es que el partido ya cuenta con un representante en Madrid.

CONFÍAN EN QUE SU DIPUTADO SEA "LLAVE"

Debido a la distribución con la que queda el Congreso de los Diputados, con el PSOE como primera fuerza pero que necesitará de acuerdos para investir a Pedro Sánchez presidente, Revilla ha confiado en que el diputado del PRC pueda ser "llave".

Revilla también ha mostrado su alegría porque el auge de Vox "no haya sido el que pronosticaban las encuestas" y que, ha desvelado, él también pensaba. "De hecho, esta mañana me llamaban de pluelos diciendo que desaparecían las papeletas de Vox, luego descubrí que Vox no había hecho buzoneo", ha dicho.

"Yo me alegro, aunque respeto profundamente a ese partido, de que no haya dado el boom", ha añadido Revilla, que ha esperado que, dados los resultados, "se conforme en España un gobierno progresista sin necesidad de contar con los independentistas" porque "ya han demostrado que no hay forma de meterles en razón".

Para Revilla, es necesario formar un gobierno sin contar con los independentistas para "ver si dejamos ya de hablar de un tema que perturba la vida española porque no se habla prácticamente de otra cosa". Así, ha enfatizado que el PRC quiere que en el Congreso se hable de Cantabria, de "nuestros trenes y carreteras", pero también de la revalorización de las pensiones o la dependencia.

El secretario general del PRC ha asegurado que su partido es "previsible y serio" y, por ello, ha confiado en que "Mazón pueda ser el diputado 176" para que se forme gobierno. "Espero que el señor Sánchez prefiera coaliciones con el PRC que no con Bildu, pero siempre que pague lo que debe", ha dicho.

La configuración con que queda desde hoy la Cámara baja, con una clara mayoría del PSOE y la importante caída del PP, se ha debido a juicio de Revilla a la "campaña de agresividad equivocada" del líder 'popular' Pablo Casado y al "giro" dado por Ciudadanos durante la campaña, lo que "ha dado el centro al PSOE".

En cualquier caso, ha considerado que "es un resultado prometedor porque creo que puede haber un gobierno estable para España y afrontar los problemas reales de los ciudadanos".

"ÉXITO" DEDICADO A DE LA SIERRA

En la rueda de prensa, tanto Revilla como Mazón han recordado al vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, quien recientemente ha cesado como consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno regional por razones de salud y, por la misma causa, hoy no ha podido estar en la sede del partido en Santander celebrando "este éxito".

Un "éxito" que le han trasladado que es de él y Mazón ha dicho que "probablemente" debería ser De ls Sierra quien hubiese sido el candidato del PRC al Congreso y estar este domingo ocupando su lugar, algo que Revilla, muy emocionado, ha confirmado: "Probablemente sí, sería él".

"Compartió conmigo este sueño desde un principio y le dedicamos hoy este éxito porque él es parte de este éxito porque lleva conmigo desde 1979 como si fuésemos pili y mili", ha dicho el líder regionalista.