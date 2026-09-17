El precio de la vivienda libre en Cantabria sube un 14,6% en el primer semestre

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SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda libre ha subido un 14,6% en Cantabria en el primer semestre del año, dos puntos más que la media (12,5%), según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, en la comunidad el precio medio de la vivienda libre se situó en el periodo abril-junio en los 2.122 euros por metro cuadrado frente a los 2.081,7 que costaba en el primer trimestre, lo que representa un repunte del 1,9%, ligeramente por encima del medio (1,7%).

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en Cantabria en los 2.264,2 euro/m2, un 15,9% más caro que en el segundo trimestre de 2025, el incremento más elevado de las comunidades tras el 16,2% de Madrid y por encima de la media (12,1%).

En comparación con el primer trimestre del año, cuando el precio era de 2.240,3 euro/m2, se ha encarecido un 1,1%, menos que en España (+1,9%).

En el caso de las viviendas de más de cinco años, el precio medio ascendió en Cantabria en el segundo trimestre a los 2.118,2 euros/m2, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior, que es superior al medio (12,5%). En comparación con el primer trimestre, ha aumentado un 2%, tres décimas más que en España (1,7%).

Por otra parte, Cantabria ha sido la segunda comunidad donde menos se ha encarecido el precio tasado de la vivienda protegida en el segundo trimestre en comparación con el mismo de 2025, un 1,1%, hasta los 1.135 euro/m2, frente al 5% de España, y solo por debajo de La Rioja (0,5%).

Frente al primer trimestre, solo Cantabria y La Rioja han abaratado sus precios, un 0,5% en el primer caso y un 0,8% en el segundo.

De los cuatro municipios cántabros con más de 25.000 habitantes, el más caro en el segundo trimestre fue Castro Urdiales, con 2.813,6 euros/m2, seguido de Santander (2.662,3); Camargo (2.127,1), y Torrelavega (1.701,9).