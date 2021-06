Los Premios Artísticos del Gobierno de Cantabria 2020 recaen en su mayor parte en mujeres

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Artísticos del Gobierno de Cantabria 2020, que han contado con una "amplia" participación del tejido cultural, han recaído en su mayor parte en mujeres.

En concreto, los ganadores son Héctor Hugo Navarro (novela corta), Yolanda Ortíz (poesía) y Martha Asunción Alonso (cuento); Marina Casaos (Novela Gráfica), Olmo Calvo y María Gil (Fotoperiodismo y Fotoperiodista cántabro); y de Artes Plásticas, Arancha Goyeneche y Tamara García.

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha destacado la creatividad de la mujer durante la entrega de estos premios, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

A su juicio, esta creatividad de la mujer "se ha invisibilizado a lo largo de la historia" y "logra salir a la luz cuando se construye la cultura de abajo arriba".

Durante su intervención, también se ha referido al papel que jugó la cultura durante la pandemia del Covid y ha reiterado que la comunidad fue pionera en recuperar las actividades culturales y responder a la "necesidad esencial" del público y los artistas de "volver a juntarse" en escenarios al aire libre o museos.

Asimismo, Zuloaga se ha mostrado confiado en que se haya superado la parte más compleja de la crisis sanitaria y se pueda avanzar en esa recuperación de la cultura.

RELACIÓN DE PREMIADOS Y CURRÍCULO

Premio de Novela Corta José María de Pereda: Héctor Hugo Navarro Díaz con la obra 'Pontiac'. Nacido en Valencia (1973), es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Profesor de Lengua Castellana y Literatura, actualmente imparte clases en Segorbe (Castellón). Cuenta con una amplia trayectoria como ganador y finalista en diferentes certámenes y concursos literarios.

Premio de Poesía Gerardo Diego: Yolanda Ortiz Padilla con la obra 'Allozar'. Nacida en Jaén (1981) es doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre el dramaturgo argentino Roberto Cossa, ha sido docente en las universidades de Jaén, Almería y Granada. Tiene una larga trayectoria como investigadora, crítica literaria y autora de numerosos poemarios.

Premio de Cuentos Manuel Llano: la ganadora es Martha Asunción Alonso Moreno con la obra 'No Érase una vez'. Nacida en Madrid (1986) es doctora en Estudios Franceses por la Universidad Complutense de Madrid y titular de un máster en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Ha ejercido como docente en diferentes países y actualmente es profesora en la Universidad de Alcalá de Henares. Su poesía ha sido traducida a otros idiomas y ha recibido múltiples premios.

Premio de Artes Plásticas Gobierno de Cantabria 2020: Arancha Goyeneche Pérez con la obra 'Sticked Painting'. Nacida en Santander (1967) es licenciada en Bellas Artes (especialidad pintura) por la Universidad del País Vasco. Desde los años noventa viene realizando una actividad artística de forma continuada destacando exhibiciones en instituciones y entre sus últimas actividades, en el año 2019 está la exposición individual itinerante "Lugares compartidos" en los Institutos Cervantes de Marruecos.

Premio a la artista cántabra: Tamara García Jiménez con la obra: 'Mi norte mira al sur'. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y diplomada en Conservación y Restauración de obras de arte por la Escuela GAIA de Valencia. Tiene numerosas Exposiciones individuales y cuenta con una importante actividad artística en exposiciones colectivas. Es ponente en diferentes talleres, conferencias y cursos de verano de la UIMP.

Premio de Fotoperiodismo del gobierno de Cantabria 2020: Olmo Calvo Rodríguez con su obra 'Rescate'. Nacido en Santander (1982) comenzó su andadura en el mundo del fotoperiodismo en el año 2001. En 2005 en Argentina junto con otros compañeros fundó la cooperativa de fotógrafos SUB de Buenos Aires, con la que ha logrado diferentes premios internacionales. Su trayectoria se caracteriza por un compromiso con la sociedad a través de la fotografía. Tiene numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Premio a la fotoperiodista cántabra a María Gil Lastra con la obra 'Reconstruyendo el futuro'. Nacida en Santander (1991) inició su formación como fotógrafa en 2008. Ha sido premiada en distintos concursos fotográficos y ha participado en numerosas exposiciones. Desde 2015 hasta la actualidad ejerce profesionalmente como fotoperiodista simultaneando esta actividad con fotografía artística y reportajes fotográficos y de video.

Premio de Novela Gráfica Gobierno de Cantabria 2020 para Marina Casaos Anuarbe con la obra 'Agente Zero'. Nacida en Santander (1984) es licenciada en Bellas Artes en la UCLM en Cuenca y máster en Medios de Impresión Gráfica, Ilustración y Acuñación Artística en la Escuela de Grabado y Diseño de la Real Casa de la Moneda y Timbre, Madrid. Tiene numerosa experiencia en la autoedición de comics, ha impartido talleres de cómics; ha sido artista colaboradora en la Yale University Art Gallery y The Estate of Sol LeWitt, para la realizar exposición de la Fundación Botín (2015); y tiene numerosas exposiciones individuales y colectivas.