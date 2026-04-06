Los Premios Extraordinarios de Doctorado de la UC concederán siete distinciones a tesis leídas en 2024 - UC

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha convocado los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes a las tesis leídas en 2024, por los que concederá siete distinciones.

Están destinados a reconocer la excelencia de las tesis doctorales defendidas en la institución, en una convocatoria que se enmarca en la normativa de doctorado de la UC y tiene el objetivo de poner en valor la calidad científica, así como el impacto y la trayectoria investigadora de los nuevos doctores.

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto desde hoy, 6 de abril, hasta las 23.59 horas del 6 de mayo. Las candidaturas se pueden presentar a través del Registro de la UC, ha informado en una nota de prensa.

Podrán optar los autores de las tesis que hayan obtenido la calificación de cum laude y cuenten con la propuesta unánime del tribunal para concurrir a esta distinción.

En esta edición, se concederán un total de siete premios distribuidos por grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades (1), Ciencias (1), Ciencias de la Salud (2), Ciencias Sociales y Jurídicas (1) e Ingeniería y Arquitectura (2).

La evaluación la realizarán comisiones específicas de cada área, que valorarán tanto la producción científica derivada de la tesis como su calidad, la trayectoria del candidato y otros méritos que refuercen la excelencia e independencia investigadora.

El vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio, ha explicado esta convocatoria es una apuesta "decidida" por reconocer el esfuerzo, la calidad y la proyección de los doctores. "Las tesis premiadas no solo destacan por su rigor científico, sino también por su capacidad de generar conocimiento relevante y transferible a la sociedad", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que la Universidad de Cantabria está "comprometida con la excelencia investigadora y con el impulso al talento joven como motor de desarrollo científico y social".

Estos premios reconocen el mérito académico y contribuyen a visibilizar el talento investigador generado en la Universidad, al reforzar su posicionamiento en el ámbito científico nacional e internacional.