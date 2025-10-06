Los X Premios Nacionales de Ingeniería Industrial que se celebrarán en Santander reconocen a José Antonio Garrido

El rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Óscar García Suárez, premio Ingeniero Industrial del Año SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

Los X Premios Nacionales de Ingeniería Industrial, que se celebrarán en Santander el próximo 23 de octubre, han distinguido como Ingeniero Industrial del Año al rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Óscar García Suárez, mientras que el galardón Trayectoria Profesional lo recibirá el doctor ingeniero cántabro José Antonio Garrido, exvicepresidente de Iberdrola y expresidente de Gamesa.

Por su parte, el premio Proyecto Solidario - Premio Fundación Caja de Ingenieros reconocerá la labor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV); el galardón a Empresa Innovadora-Premio Mutua de los Ingenieros lo recibirán ex-aequo CAF y HP. CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles); y el Premio al mejor Proyecto de Ingeniería será para ávita System.

Así lo ha anunciado este lunes el Consejo General de Ingenieros Industriales, que ha destacado que los premios se celebrarán en Santander en un año "especialmente significativo", coincidiendo con el 75º aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y el 175º aniversario de los estudios de Ingeniería Industrial en España.

El premio al Ingeniero Industrial del Año ha sido otorgado a Óscar García Suárez en reconocimiento a "su trayectoria ejemplar, su compromiso con la universidad pública y su impulso continuado al desarrollo de la ingeniería industrial desde la academia, la gestión y la transferencia tecnológica".

"Su trayectoria como profesor, catedrático, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y presidente de la Conferencia de Directores de Ingeniería Industrial demuestra un compromiso firme con la calidad formativa, la excelencia investigadora y la proyección de nuestra profesión", destaca el Consejo, así como que en los últimos dos años, su labor ha sido determinante para situar a la ETSII-UPM "como referente nacional en formación e innovación".

El galardón Trayectoria Profesional lo recibirá José Antonio Garrido por su "destacada trayectoria en el sector energético y empresarial", ocupando cargos de máxima responsabilidad en Iberduero e Iberdrola y dirigiendo su "histórica fusión" de 1991, así como procesos de diversificación empresarial. También presidió Gamesa (1995-2001), liderando su salida a Bolsa, y ha formado parte de "relevantes" consejos y comisiones nacionales e internacionales vinculados al sector eléctrico y a la innovación tecnológica.

Además de su faceta ejecutiva, ha impulsado la ciencia, la tecnología y la colaboración universidad-empresa, promoviendo más de 300 proyectos de I+D, premios y programas de intercambio académico. Preside actualmente Bilbao Metropoli 30.

El premio Proyecto Solidario - Premio Fundación Caja de Ingenieros es para el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) en reconocimiento a la "ejemplar iniciativa solidaria" que puso en marcha tras la DANA.

Bajo el lema 'Ingenieros al rescate de otros ingenieros', el COIICV activó un plan de ayudas directas dotado con 100.000 euros y articulado en torno a la identificación, contacto personalizado y atención a más de 60 colegiados que sufrieron daños personales o profesionales, entre otras medidas.

Y el galardón a Empresa Innovadora-Premio Mutua de los Ingenieros lo recibirán ex-aequo CAF y HP. CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), fundada en 1917 en Beasain, es líder internacional en soluciones de movilidad sostenible, con presencia en más de 45 países, 17.000 empleados y 4.700 millones de euros de facturación anual.

HP cumple este año su 40º aniversario en su Centro de Excelencia en Sant Cugat del Vallès, que emplea a más de 2.600 profesionales (un 70% ingenieros). De cara al futuro, la compañía impulsará un nuevo capítulo con el HP AI Innovation Hub: un espacio desde Barcelona que conectará talento, negocio e inteligencia artificial para "revolucionar la impresión, dotar de autonomía a los dispositivos y llevar la fabricación en 3D hacia otra dimensión".

El Premio al mejor Proyecto de Ingeniería, en reconocimiento a su "apuesta innovadora por la construcción industrializada en España", lo recibirá ávita System, el sistema de construcción industrializada de Grupo Avintia y ávita Factory, su fábrica ubicada en Aranda de Duero, Burgos, la primera de estas características en el país.

Grupo Avintia ha transformado el modelo constructivo tradicional incorporando automatización, fabricación offsite, trazabilidad digital, BIM y criterios de sostenibilidad, logrando producir más de 3.000 viviendas al año con reducciones de un 40%de CO2, hasta un 75% los residuos en obra y un 30% en tiempos de ejecución en un entre otras ventajas.