Presidencia convoca a la Mesa de Negociación del anteproyecto de PGC, que incrementa un 11,5% el capítulo de Personal

El consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, preside la reunión de la Mesa General de Negociación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Juan Sáez Bereciartu, ha presidido la reunión de la Mesa General de Negociación en la que se ha informado de las normas sobre personal y del gasto en el ámbito del personal público que recogerá el anteproyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para 2027, que incrementa un 11,5% el capítulo de Personal.

El nuevo responsable de la Consejería ha destacado el alcance de este presupuesto en materia del personal público y en la "búsqueda permanente" de la mejora de los servicios prestados al ciudadano, ha informado este miércoles el Gobierno.

En este mismo objetivo, ha asegurado que dará continuidad a los proyectos pendientes en materia de función pública, con especial atención a la negociación del nuevo convenio colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria. En este sentido, ha señalado que se intensificarán las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes antes de que finalice el año.

Al hilo, el anteproyecto de presupuestos de 2027 incluye una partida de un millón de euros para la mejora de las condiciones laborales y para dar cobertura al acuerdo que se alcance respecto al convenio colectivo del personal laboral y de acuerdo con la distribución plurianual.

Asimismo, mantendrá el impulso al proyecto de la nueva Ley de Función Pública, una iniciativa destinada a avanzar en la modernización de la Administración autonómica. El objetivo es que el texto pueda salir próximamente a información pública, de manera que se abra un proceso de participación y aportaciones previo a la continuación de su tramitación.

Respecto al presupuesto en materia de personal, ha asegurado que se destinarán "más recursos humanos para atender las necesidades sociales de los cántabros". Igualmente, Sáez Bereciartu ha valorado la inclusión de nuevas partidas para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. Así, el Capítulo I de las cuentas para 2027, destinado al personal, se incrementa un 11,5 por ciento en el anteproyecto de ley de presupuestos con respecto al pasado año.

Destacan los incrementos en el ámbito del personal sanitario (+15,8%) y docente (+10,1%), que además son los que mayor peso global tienen en el presupuesto regional. Igualmente, se incluye el crédito necesario para dar respuesta a los incrementos de masa salarial permitidos por la legislación básica del Estado, junto a los aumentos de cotizaciones a la Seguridad Social.

En materia de acción social, se mantiene la cobertura del seguro de vida y accidentes para los empleados públicos y se consigna un presupuesto de 883.000 euros para la concesión de los anticipos de nómina.

Respecto a las normas sobre gastos de personal que se recogen en el anteproyecto de Ley de Presupuestos, se prevé la aplicación del crecimiento que sea aprobado por la normativa estatal y de las reglas que se estimen respecto a la tasa de reposición de efectivos para conformar las ofertas de empleo público, incorporando como novedad la tasa destinada a la cobertura de las jubilaciones parciales del personal laboral.

Por último, se mantiene la posibilidad de remuneración de gratificaciones extraordinarias a los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).