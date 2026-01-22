La presidenta cántabra dice "sí a Mercosur, pero no así": "El sector no puede depender de los caprichos de la CE"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega - PP - Archivo

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha advertido que el sector primario de la región "no puede estar dependiendo continuamente de los caprichos del Gobierno de Sánchez y de la Comisión Europea", en alusión al acuerdo entre la UE y Mercosur.

"Sí a Mercosur, pero no así", ha publicado Buruaga en sus redes sociales un día después de que el Parlamento Europeo acordara denunciar este tratado comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice su compatibilidad con el Derecho comunitario.

La jefa del Ejecutivo cántabro ha señalado que solo cuando se cumplan una serie de "garantías" defenderá la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur, cuyo proceso de ratificación ha quedado suspendido tras la decisión de este miércoles de la Eurocámara, aunque no su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

En concreto, la presidenta ha pedido cláusulas de protección automáticas, refuerzo de los controles en frontera, más auditorías en los países de origen, reciprocidad fitosanitaria y sanitaria de las importaciones y reducciones de las exigencias a los agricultores que impone Europa y el Gobierno de España.

"Nuestros ganaderos y agricultores son lo primero. Nunca les vamos a dejar solos", ha concluido en su publicación.