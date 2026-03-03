La presidenta de Cantabria, "consternada" por el "terrible accidente" de El Bocal

Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal
Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal - Nacho Cubero - Europa Press
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 3 marzo 2026 19:14
SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente" de El Bocal, en el que han fallecido cuatro personas y se busca a otras dos tras colapsar la pasarela por la que iban y caer a una zona de mar y rocas.

En sus redes sociales, la presidenta dice seguir "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos y que el Gobierno regional está "volcado" con todos sus medios para atender el suceso.

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", concluye.

