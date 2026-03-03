La presidenta de Cantabria, "consternada" por el "terrible accidente" de El Bocal

Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente" de El Bocal, en el que han fallecido cuatro personas y se busca a otras dos tras colapsar la pasarela por la que iban y caer a una zona de mar y rocas.

En sus redes sociales, la presidenta dice seguir "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos y que el Gobierno regional está "volcado" con todos sus medios para atender el suceso.

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", concluye.