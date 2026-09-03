El presidente de rectores de España afirma que a las universidades las une las alianzas y las transforma el conocimiento

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde López-Brea, participa en un curso en la UIMP. - CRUE

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha apuntado que a las instituciones académicas "las alianzas las une y el conocimiento las transforma".

Durante la inauguración del seminario 'Universidades en Alianza: cooperación, territorio y ecosistemas de innovación', celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, ha destacado que "compartir saberes, experiencias y capacidades" es lo que permite "desarrollar respuestas colectivas ante desafíos que trascienden las fronteras y que ninguna institución puede abordar por sí sola".

Así, ha elogiado el modelo universitario español que, "en lugar de concentrar el conocimiento en unos pocos polos, ha preferido apostar por una red de universidades descentralizadas que ha terminado actuando como un potente factor de cohesión social y vertebración territorial".

Garde ha subrayado que los tres factores estratégicos de toda alianza son "gobernanza, financiación e incentivos".

En este sentido, ha asegurado que España "sigue lejos de cumplir con el mandato de la Ley Orgánica de Sistema Universitario de invertir, al menos, un 1% del PIB en las universidades públicas y que el sexenio de transferencia lleva ocho años paralizado".