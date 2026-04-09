El Presupuesto de Cantabria sigue su tramitación tras tumbar PP y PRC las enmiendas de PSOE y Vox

Luis Ángel Agüeros en el hemiciclo. - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, que ascienden a 3.925 millones de euros, continúan su tramitación parlamentaria tras haber sido rechazadas este jueves en la Cámara las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox.

Ambas han decaído al contar con el voto en contra del PP y del PRC en virtud del acuerdo alcanzado por estos grupos, que permitirá al Gobierno en minoría de los 'populares' sacar adelante las terceras cuentas de la legislatura, como también ocurrió con las de 2024 y 2025.

Aunque a diferencia de los PGC de los dos ejercicios anteriores, en esta ocasión 'populares' y regionalistas no alcanzaron un acuerdo a tiempo para aprobar el Presupuesto a final de año y que entrara en vigor el 1 de enero de 2026 -previsiblemente lo hará el 1 de mayo-. De hecho, el Gobierno presentó en octubre su primer proyecto presupuestario y los tres grupos de la oposición -PRC, PSOE y Vox- se unieron para rechazarlo, aprobando una enmienda a la totalidad que devolvió las cuentas al Ejecutivo.

Después, una vez cerrado el pacto que PP y PRC firmaron el pasado mes de marzo, se inició el segundo periodo de tramitación en el Parlamento, con las dos nuevas enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox que este jueves han decaído.

Además de PP y PRC, cada grupo proponente ha votado en contra de la enmienda del otro. Así, los socialistas han rechazado la planteada por Vox y éste ha hecho lo propio con la del PSOE, a diferencia de lo que votaron en la anterior enmienda a la totalidad en noviembre, que los tres grupos de la oposición apoyaron.

De esta forma, en el caso de la enmienda socialista, ha sido rechazada por los 25 votos en contra que han sumado PP, PRC y Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio; y solo ha contado con el apoyo de los diputados socialistas.

Mientras, la iniciativa de Vox solo ha contado con el voto a favor de sus dos diputados presentes (al faltar Leticia Díaz), y los 30 restantes en contra.

PRESUPUESTOS

Tras decaer las enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox, continúa el calendario de tramitación de los PGC con una semana para que los grupos presenten las enmiendas parciales, hasta el día 15.

Finalmente, el 27 de abril es el día previsto para celebrar el Pleno en el que se aprobarán los Presupuestos de Cantabria para 2026, que superan los 3.925 millones de euros y crecen 232 millones respecto a los de 2025 --y 12 millones respecto a los planteados en octubre que no salieron adelante procedentes de las entregas a cuenta del Estado--.

Se trata de unas cuentas que "fortalecen" los tres pilares que sostienen el Estado del Bienestar, según ha defendido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ya que destinan "7 de cada 10 euros" a sanidad, educación y servicios sociales. Además, incrementan un 63% respecto al ejercicio pasado los recursos para vivienda, hasta los 60,2 millones; traerán consigo una inversión pública "como nunca antes" y apoyan a los 102 ayuntamientos "al margen del sectarismo político".

El consejero ha reconocido que las aportaciones del PRC "enriquecen y mejoran el texto inicialmente propuesto" y ha agradecido a los regionalistas la "disposición al acuerdo" mostrada en la última negociación, que sirvió para cerrar el pacto.

Por su parte, los regionalistas han asegurado que son "críticos con el Gobierno", pero ponen por delante el hecho de que "Cantabria necesita presupuestos y certezas". Así, "entre unos presupuestos negociados y mejorados y la ausencia de presupuestos", el PRC prefiere lo primero, ha dicho la diputada Paula Fernández.

Ha advertido que el partido no ha venido a "regalar su voto", sino a "trabajar, corregir, mejorar y exigir medidas" para colectivos como los jóvenes, autónomos, mundo rural, etcétera, así como a "desbloquear compromisos paralizados" y "paralizar aquello que pretendía colarse por la puerta de atrás" a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento' al Presupuesto.

Frente a ellos se han situado las críticas del PSOE y Vox que, pese a su alejamiento en el plano ideológico, comparten que "Cantabria no se merece" estas cuentas, que "endeudan" e "hipotecan" a la región.

Para el PSOE, este Presupuesto "privatiza el presente y endeuda el futuro para unos cuantos años", a través de "una reforma fiscal regresiva, que ha impedido tener más de 100 millones más de ingresos". Además, cree que "arrastra insuficiencias de personal en sanidad y educación", e impulsa "un modelo privatizador en el que la vivienda se entiende como un negocio y no como un derecho".

Asimismo, el portavoz socialista, Mario Iglesias, ha lamentado "no hay ni una sola previsión ni mecanismo de respuesta" ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, "ni un solo euro destinado a proteger a los más vulnerables ante esta crisis, que son las familias, que es el sector primario, que es la industria y el transporte".

Mientras, Vox ha condenado que el PP haya "cedido" ante el PRC, y le ha acusado de estar "utilizando el dinero de los contribuyentes realmente para limpiar los pufos de quienes hoy son sus socios de presupuesto, en lugar de auditar y exigir responsabilidades".

Entre otras cuestiones, la diputada Natividad Pérez ha reprochado al Ejecutivo que haya "preferido" destinar recursos "gestionar centros de acogida, en lugar de defender el retorno con sus familias". "Están financiando las consecuencias del efecto llamada provocado por sus políticas de Madrid y seguidas sumisamente por su gobierno. Esto acabará explotando en las manos", ha advertido.