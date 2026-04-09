PSOE y Vox rechazan los presupuestos de 2026, que "endeudan" e "hipotecan" a la región

El diputado socialista Mario Iglesias. - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE y Vox han rechazado el proyecto de Presupuestos de 2026 elaborado por el Gobierno autonómico (PP), con apoyo del PRC, al entender que "Cantabria no merece" estas cuentas, que "endeudan" e "hipotecan" a la región.

Así lo han manifestado tanto PSOE como Vox este jueves en la Cámara cántabra durante el debate de las enmiendas a la totalidad que ambos grupos han presentado a las cuentas regionales de este año, que previsiblemente van a decaer al contar con el rechazo de 'populares' y regionalistas'.

Los socialistas han censurado que este Presupuesto "privatiza el presente y endeuda el futuro para unos cuantos años", a través de "una reforma fiscal regresiva, que ha impedido tener más de 100 millones más de ingresos".

"Cantabria no merece este presupuesto. Cantabria merece un presupuesto que cuide a quienes enseñan, a quienes curan y a quienes protegen. Merece unas cuentas que den respuesta a las familias que no llegan a fin de mes, a los autónomos que les cuesta subir cada día la persiana, dar de comer a su ganado o llenar el depósito del vehículo porque los precios no paran de subir, unas cuentas y una fiscalidad que proteja a los trabajadores", ha defendido el portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias .

Y es que ha lamentado que en estas cuentas "no hay ni una sola previsión ni mecanismo de respuesta, ni un solo euro destinado a proteger a los más vulnerables ante esta crisis, que son las familias, que es el sector primario, que es la industria y el transporte".

Así, ha reiterado que la región "merece un presupuesto real ejecutable; no humo, y que sea justo", frente al documento "reciclado" que se ha presentado tras rechazarse a finales de año y devolverse al Gobierno cuando prosperó la enmienda a la totalidad apoyada por toda la oposición.

Iglesias ha insistido en que estas cuentas "incumplen el Plan Económico Financiero, con alto riesgo de incumplir la regla de gasto, y arrastran insuficiencias de personal en sanidad y educación", además de impulsar "un modelo privatizador en el que la vivienda se entiende como un negocio y no como un derecho".

A su juicio, este presupuesto lo que hace es "privatizar el presente y endeudar el futuro". "Cantabria merece presupuesto, pero un presupuesto ejecutable y, sobre todo, un presupuesto justo. Y este no es", ha concluido.

"PRESUPUESTOS DE CLAUDICACIÓN"

Mientras, desde el Grupo Vox la diputada Natividad Pérez ha señalado que estas cuentas "no responden a las necesidades reales de la región". "Son unos presupuestos de claudicación, de alta inflación, dependientes, ideológicos, opacos", ha valorado.

El grupo ha defendido su enmienda a la totalidad argumentando que "este es un presupuesto insostenible, que hipoteca la región con una deuda superior a los 3.100 millones de euros, que consolida el gasto político y que se niega a aplicar una bajada real de impuestos a los ciudadanos".

Fernández ha acusado al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), de construir "un gigante con pies de barro, un presupuesto que depende enteramente de la voluntad discrecional de Pedro Sánchez y de unos fondos europeos que caducan en este año y que van a ser incapaces de ejecutar".

Asimismo, ha criticado al Gobierno cántabro de estar "utilizando el dinero de los contribuyentes realmente para limpiar los pufos de quienes hoy son sus socios de presupuesto, en lugar de auditar y exigir responsabilidades". "No es de extrañar que la gente esté desencantada de la política", ha apuntado.

Además, ha reprochado al Ejecutivo regional que ha "preferido" destinar recursos "gestionar centros de acogida, en lugar de defender el retorno con sus familias". "Están financiando las consecuencias del efecto llamada provocado por sus políticas de Madrid y seguidas sumisamente por su gobierno. Esto acabará explotando en las manos", ha advertido.

"El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria para 2026 no constituye realmente un nuevo marco presupuestario, no introduce reformas estructurales, no responde a una planificación económica integral y queda condicionado por acuerdos políticos ágiles", ha sentenciado.