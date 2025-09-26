'La Primitiva' deja más de 39.000 euros en Torrelavega

Combinación ganadora de 'La Primitiva' del jueves 25 de septiembre de 2025 - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MADRID/SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'La Primitiva' ha dejado este jueves en Torrelavega un premio de más de 39.000 euros (39.338,29) a un acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario).

El boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 3 de Torrelavega, ubicada en el número 10 de la calle Alonso Astúlez.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' ha estado formada por los números 06, 14, 29, 38, 33 y 28. El número complementario es el 25, el reintegro el 1 y el Joker, 9227621. La recaudación ha ascendido a 10.267.073,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva del jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 15 de Jaén, en la número 3 de Torrelavega (Cantabria), en la número 205 de Madrid, en la número 3 de Alcalá de Henares (Madrid) y en el Despacho Receptor número 58.275 de Langreo (Asturias).