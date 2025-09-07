El Princesa Letizia incorpora a tres trabajadores para desarrollar actividades creativas y deportivas

Son un educador social, una licenciada en Bellas Artes y una técnico superior en Animación de Actividades Físicas

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de acogida Princesa Letizia del Ayuntamiento de Santander ha incorporado a tres nuevos trabajadores, procedentes del programa Corporaciones Locales, con el fin de desarrollar nuevas actividades dirigidas a los usuarios.

Así, se ha unido un educador social al equipo técnico, una licenciada en Bellas Artes que se encarga de los talleres de manualidades y de cerámica y una técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas que dirige e imparte clases de ejercicio físico, tanto en un aula que se ha dispuesto al efecto como en los elementos biosaludables para la práctica del ejercicio al aire libre que están instalados en el exterior del centro.

La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha visitado el Princesa Letizia donde ha compartido un rato con los nuevos empleados y con los propios usuarios, a quienes ha invitado a participar de las nuevas propuestas.

La edil ha puesto en valor la importancia del centro y ha recordado que en 2024 atendió a un total de 1.468 personas, un 14,5 por ciento más que en 2023, y de ellas 218 fueron mujeres (14,85%); mientras que acudieron por primera vez 865 personas y 313 disfrutaron de estancias de más de 4 días.

"La labor que se presta en este centro es fundamental porque lo hace todos los días del año en horario de 24 horas desde el 2009, facilitando los servicios de lavandería, comedor -desayunos, comidas y cenas-, consigna, aula informática, biblioteca, ropero, peluquería y sala de ocio", ha subrayado.

Por su parte, en el servicio de orientación laboral y capacitación de habilidades, se atendió a un total de 178 personas. De ellas, 42 participaron en 63 actividades de formación.

Gancedo ha incidido en que durante el pasado año se reforzaron los programas formativos dirigidos a mejorar la empleabilidad de los usuarios con cursos de cocina y hostelería, formación en nuevas tecnologías e informática y para la obtención del certificado en materia de prevención de riesgos laborales (PRL).

"Acoger, en nuestro caso, es ofrecer de manera reiterada recursos de apoyo para la integración social, laboral y, en definitiva, para la vida", ha concluido en nota de prensa.