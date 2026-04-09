A prisión por agredir a otro hombre en la cabeza con el cristal de una botella rota en Torrelavega

Detenido un hombre por agredir a otro con el cristal de una botella rota en la cabeza en Torrelavega - POLICIA NACIONAL

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a otro en la cabeza con el cristal de una botella rota en Torrelavega. Tras el arresto, se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado este jueves la Policía, los hechos se produjeron ayer, miércoles, sobre las 12.00 horas, cuando se recibió aviso en el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 de una fuerte agresión en una céntrica calle de la capital del Besaya, en la que había implicadas dos personas.

Varias patrullas se dirigieron al lugar y localizaron en las inmediaciones a un hombre que presentaba heridas sangrantes en la cabeza, por lo que los agentes solicitaron la presencia de servicios sanitarios.

Del mismo modo, varios testigos declararon a los efectivos haber visto cómo un individuo agredía a otro con una botella que previamente había roto, alcanzándole a la altura de la cabeza.

El herido fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Sierrallana. Posteriormente, se personó en la Comisaría de la Policía Nacional, donde denunció la agresión.

Paralelamente, los agentes localizaron en la zona al presunto autor y procedieron a su detención. Además, presentaba una herida en la mano, al parecer causada con el vidrio de la botella que había utilizado, por lo que también fue trasladado al hospital bajo custodia. Una vez asistido, fue llevado a los calabozos.

Finalizado el atestado policial, el detenido pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.