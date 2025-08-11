A prisión por empujar y amenazar a un joven para robarle un patín eléctrico en Santoña

La Guardia Civil esclarece dos hurtos y un robo con fuerza en grado de tentativa en dos viviendas de Laredo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años y vecino de Santoña ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de robo de un patín eléctrico con violencia e intimidación, tras abordar a un joven de 19 años, empujarle, obligarle a llevarle a Berria bajo amenazas y sustraerle el patinete.

Así lo han acordado los Juzgados de Santoña después de que el hombre fuese detenido por la Guardia Civil el mismo día de los hechos y puesto a disposición judicial.

El suceso tuvo lugar el pasado 2 de agosto, cuando la Benemérita tuvo conocimiento de que un joven de 19 años que circulaba con un patín eléctrico había sido abordado por un hombre, que se interpuso en su camino, le propinó un empujón y le tiró del patín.

El hombre supuestamente obligó al joven a llevarle hasta la zona de Berria, para posteriormente obligarle bajo amenazas a que le entregara el patín.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes pudieron saber quién era el presunto autor de los hechos, que fue localizado y detenido el mismo día de los hechos, mientras que el patín eléctrico sustraído fue recuperado.

El arrestado fue puesto a disposición de los Juzgados de Santoña y se ordenó su ingreso en prisión, ha informado este lunes la Guardia Civil en nota de prensa.

DOS HURTOS Y UN INTENTO DE ROBO EN LAREDO

Por otro lado, dentro del Plan Especial de Actuación para el desarrollo de un ocio responsable y la Operación Verano 2025, la Benemérita ha instruido diligencias contra un vecino de Laredo de 24 años, como presunto autor de dos delitos de hurto y un robo con fuerza en grado de tentativa en dos viviendas de la localidad.

La Guardia Civil comenzó una investigación por dos hurtos cometidos en una misma vivienda de Laredo y un robo con fuerza en grado de tentativa en otra, situada junto a la anterior.

Los tres hechos tuvieron lugar en días consecutivos, por lo que, sumado a otras indagaciones, permitieron deducir a los agentes que el autor de los hurtos y el robo podía ser la misma persona.

En una de las viviendas se sustrajo de la zona del jardín herramientas, una segadora, bebidas y un sofá, entre otros. Mientras que en la otra se utilizó la fuerza para acceder a la misma, sin llegar a sustraer ningún efecto.

Tras las investigaciones se pudo saber que el presunto autor era un hombre de Laredo de 24 años, que fue localizado e investigado este mes de agosto.