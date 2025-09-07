La procesión de la Virgen del Puerto congrega a miles de personas en Santoña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTOÑA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santoña ha celebrado este domingo la procesión terrestre y marítima de la Virgen del Puerto, patrona del municipio, que ha congregado a miles de vecinos y visitantes en torno a un evento de marcado carácter marinero.

A la cita de hoy, Día del Marinero, ha acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha estado acompañada por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; el alcalde, Jesús Gullart, y otras autoridades autonómicas y locales.

Buruaga ha asistido por la tarde a la misa en la iglesia de Santa María del Puerto, amenizada por la agrupación Amigos de la Canción.

Posteriormente, ha participado en la procesión terrestre hasta el puerto, amenizada por el grupo de piteros Corpus Christi de Gama, y en la marítima, a bordo del pesquero 'Nuevo Libe' y en compañía de una amplia representación de la flota local.

A su regreso a tierra, la patrona ha sido recibida con la salve marinera, interpretada por la coral Portus Victoriae.

Tras ello, ha emprendido su camino de regreso a la iglesia parroquial, con parada en la Plaza San Antonio, donde el coro Salve Rociera ha realizado el tradicional canto a la virgen.

El programa festivo para este domingo ha incluido por la mañana el homenaje al Pescador Mayor y a la Puerto Mayor y Menor 2025, además de la entrega de la bandera de Santoña a las embarcaciones de la Cofradía de Pescadores de la localidad.

La jornada ha servido de preámbulo a la celebración, este lunes, del Día de la Virgen del Puerto, con pasacalles, misa a mediodía, corrida de toros por la tarde y castillo de fuegos artificiales por la noche, entre otras actividades, ha informado el Gobierno.