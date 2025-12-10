Profesionales y usuarios se reúnen en la segunda jornada para humanizar el sistema de salud cántabro

II Jornada 'Humanizando nuestro sistema de salud' - GOBIERNO

Profesionales, asociaciones y ciudadanía se han dado cita, por segunda vez, en la Jornada colaborativa para avanzar en la humanización del sistema de salud cántabro, organizada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que han valorado su "gran éxito de participación".

Durante la cita se han recogido las conclusiones del primer encuentro, resumidas en "empatía, cercanía, respeto, dignidad, comunicación, escucha y acompañamiento", y que han pasado a formar parte del Plan de Humanización del Sistema Sanitario 2025-2029, presentado recientemente.

La directora general de Humanización, Farmacia y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede, y la Subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del SCS, Patricia Corro, han señalado que estos encuentros "transforman las palabras en compromiso compartido".

"Humanizar no es un eslogan ni una moda, es reconocer a los profesionales como el activo más valioso del sistema; es escuchar a pacientes, familias y cuidadores, y permitir que participen en el diseño de los servicios", han apuntado.

Pero humanizar también consiste en "adaptar" espacios, procesos y tecnologías para que "cuiden, acompañen y no añadan carga", además de "mirar" a los ojos, comprender el contexto y responder siempre desde "la dignidad y el respeto", han apostillado, de ahí que los cuatro ejes estratégicos del Plan de Humanización cántabro se centren en las personas, los espacios, los procesos y la coordinación.

PROGRAMA CIENTÍFICO

Durante la jornada, en la que se ha insistido en la importancia de la humanización en los servicios de salud, se han celebrado sendas mesas redondas con las familias y con parte del tejido asociativo de Cantabria.

En la primera de ellas han participado 'familias que inspiran' para contar 'experiencias que transforman'; mientras que en la segunda, denominada 'Más allá del sistema: la red que acompaña' responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han puesto de manifiesto la importancia del trabajo en red y la necesidad de dar voz a los pacientes y tratar de identificar sus necesidades reales.